Quatro são detidos por invasão em propriedade rural de Mato Grosso

Suspeitos estavam em posse de facão, inchadas, pedaços de madeira e teriam danificado porteiras e cercas

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu nesta sexta-feira (4) quatro homens por invasão e danos a uma propriedade rural em Nossa Senhora do Livramento. O caso ocorreu na Comunidade Seco, localizada cerca de 50 quilômetros do município.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma guarnição da Polícia Militar teria sido acionada pelo gerente da fazenda diante da constatação dos suspeitos no local. O gerente informou aos policiais que os mesmos estariam em posse de facão, inchadas e pedaços de madeira e ainda teriam danificado as porteiras e cercas da propriedade.

Ao chegarem no local indicado, a Polícia Militar se deparou com os quatro homens arrebentando as cercas com facão, inchadas e foices. Diante da abordagem, destaca o boletim de ocorrências, os suspeitos foram “relutantes e desobedientes em largar as ferramentas, do qual ao perceber que não seria possível enfrentar as guarnições os suspeitos tentaram empreender fuga adentrando a mata”.

Ainda conforme o boletim de ocorrências, os suspeitos já haviam sido conduzidos pela Polícia Militar no dia 31 de julho por invasão da mesma propriedade. Eles informaram ainda aos policiais que “foram convidados para invadir a propriedade” por um outro homem, “o qual iria contempla-los com vários lotes”.

Fonte: canalrural e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/09:46:16

