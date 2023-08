Governo do Pará entrega 250 rabetas a ribeirinhos no Xingu

(Foto: Weslley Raiol / Ascom Sedap) – O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), realizou no último domingo (06), em Altamira, região de integração do Xingu, a maior ação já promovida no município, com entrega de 250 rabetas aos ribeirinhos cadastrados pela Secretaria.

Equipamentos irão promover fortalecimento socioeconômico e cultural das comunidades, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região

Para a secretária-adjunta Nilse Pinheiro, a iniciativa irá permitir com que os moradores de comunidades ribeirinhas se desloquem com maior agilidade e segurança ao longo do rio Xingu. “Essa ação é de extrema importância para o fortalecimento socioeconômico e cultural das comunidades, além de promover a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região”.

A região do Xingu se destaca no cultivo de cacau e banana, mas tem na pesca artesanal um outro importante segmento produtivo.

Mauricio Nascimento, coordenador regional do Xingu, acredita que essa primeira etapa é um divisor na vida do povo da região, com a perspectiva de ampliar a fonte de renda para quem trabalha com o pescado. “Vai melhorar o tempo e a logística, com mais agilidade para melhorar os seus rendimentos. O Governo do Pará tem se preocupado em garantir esses equipamentos para o povo da região do Xingu”.

A líder comunitária da ilha do Chicote, Maria de Fátima Souza, comemorou a entrega, já que com a chegada do equipamento, poderá trabalhar, pescar, fazer o transporte de peixes e visitar outras comunidades.

Fonte:Camila Botelho (SEDAP) 08/08/2023

