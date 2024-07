Quem são os pré-candidatos à prefeitura de Novo Progresso em 2024

(Fotos:Arquivos) – As eleições de 2024 para a prefeitura de Novo Progresso (PA) prometem ser acirradas e com debates em torno das propostas e promessas não cumpridas entre os pleiteantes (pré candidatos), que já foram prefeitos e disputam a volta ao cargo.

Dois partidos já anunciaram seus pré-candidatos, mas a possibilidade de um terceiro candidato ainda não foi descartada, o prazo para as convenções partidárias inicia dia 20 de julho e vai até 05 de agosto , coligações podem aumentar esse número.

O atual prefeito, Gelson Dill (MDB), busca a reeleição e conta com o apoio de PL,PSD, PR,PP e PSB, e a oposição tem como pré-candidato o ex-prefeito Juscelino Alves do Podemos com apoio do União Brasil e Cidadania. O Partido dos Trabalhadores (PT) ainda não definiu se lançará candidatura própria, vamos reunir o partido e vamos decidir o lançamento de candidatura própria ou não, disse Nardino Presidente do PT em Novo Progresso.

*Gelson Dill(MDB),deve compor com o vice-prefeito apontado pelo PL.

*Juscelino divulgou o nome do ex-prefeito Ubiraci Soares (Macarrão) do União Brasil como vice na chapa.

O Jornal Folha do Progresso acompanhará as convenções partidárias e trará a lista completa dos candidatos a vereadores e prefeito e vice-prefeito para a eleição de 2024.

Norma Eleitoral – Segundo o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político. Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições). Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2024/07:40:53

