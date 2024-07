CNH Pai D’égua: Detran altera calendário do Programa para a 3ª fase no oeste do Pará

Matrículas de aprovados em Santarém na terceira fase do programa serão realizadas em setembro de 2024 — Foto: Agência Pará / Divulgação

Com envio dos passaportes aos aprovados da 3ª fase encerrando nesta quarta-feira (10), calendário do programa retoma as demais fases em setembro.

Candidatos aprovados na terceira fase do Programa Social CNH Pai D’égua, do Governo do Pará, que contempla os municípios das regiões de Santarém, Altamira, Itaituba, devem ficar atentos ao cronograma que sofreu alteração para o período de matrícula da terceira fase e também nas etapas da quarta e última fase do programa.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) as matrículas da terceira fase serão realizadas agora entre 10 e 19 de setembro deste ano. Já as inscrições para a quarta fase, que compreende os municípios das regiões de Marabá, Parauapebas e Redenção, iniciam no dia 24 de novembro e seguem até 03 de dezembro.

O envio dos passaportes aos aprovados na terceira fase iniciou no último dia 01 de julho e segue até esta quarta-feira (10). Os classificados podem ter acesso ao passaporte pelos canais de informação (SMS, ligação ou mensagem via WhatsApp), sendo informados sobre a data e o local da matrícula.

De acordo com o Detran, novo calendário estendeu os prazos e permitirá que os futuros beneficiários tenham mais tempo para se adequar às regras do Programa, especialmente, a apresentação dos documentos obrigatórios.

O CNH Pai D’égua é um programa do Governo do Pará, coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda, que garante a emissão da carteira nacional de habilitação de forma totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, e adicionar ou mudar de categoria. Este ano, 60 mil vagas estão sendo disponibilizadas para os 144 municípios paraenses.

“Este é o maior programa social de obtenção de carteiras de habilitação do Brasil e a adequação do calendário é uma medida necessária para o melhor andamento dos processos e a prestação de um serviço de qualidade à população”, explicou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Fonte: g1 Pará / Com informações do Detran-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2024/14:11:11

