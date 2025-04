R$ 45 milhões: últimos dias para apostar na Dupla de Páscoa

Concurso da Dupla Sena será sorteado em 19 de abril, sábado que antecede o domingo de Páscoa. | Reprodução

Sorteio será no sábado; prêmio está estimado em R$ 45 milhões.

Estes são os últimos dias para concorrer ao prêmio da Dupla de Páscoa, primeiro concurso especial das Loterias Caixa de 2025. O sorteio será realizado no próximo sábado (19), às 20h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e app Loterias Caixa.

O prêmio é o maior da história da modalidade, estimado em R$ 45 milhões. Caso um apostador acerte sozinho e aplique todo o valor na poupança, receberá um rendimento de R$ 238 mil no primeiro mês.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Esta é a nona edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi o da Dupla de Páscoa de 2024, quando duas apostas dividiram o total de R$ 37,5 milhões.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/09:35:37

