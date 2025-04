Carteira assinada: Pará contratou 34 mil em janeiro e fevereiro

Foto: Reprodução | Em 2025, o Pará destaca-se na geração de empregos formais, com 34 mil admissões no setor de serviços, representando 40% do saldo positivo na Região Norte.

A economia paraense começou 2025 com fôlego renovado na geração de empregos formais, especialmente impulsionada pelo setor de serviços. Só em janeiro e fevereiro, quase 34 mil trabalhadores foram admitidos nessa área em todo o Estado. O Pará concentrou, sozinho, cerca de 40% de todo o saldo positivo na geração de vagas formais no setor de serviços da Região Norte em fevereiro. Os dados são do balanço do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (16).

O levantamento mostra que, no acumulado de janeiro e fevereiro deste ano, o Pará fechou com 33.765 contratações no setor de serviços, frente a 29.118 desligamentos, com saldo positivo de 4.647 vagas. A movimentação do emprego formal destacou os subsetores – Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) – de serviços no Estado, o qual o de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais liderou com a criação de 2.568 novos postos.

Na sequência, aparecem os segmentos de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias e administrativas, com saldo positivo de 1.356 vagas; os chamados ‘outros serviços’, com 515; e alojamento e alimentação, com 212.

Só em fevereiro, foram registradas 18.382 admissões e 14.166 desligamentos, resultando em um saldo de 4.216 vagas — aumento de quase 27% em relação ao mesmo mês de 2024, quando o saldo foi de 3.326 postos. A movimentação no mercado de trabalho do setor de serviços também se mostra consistente no longo prazo. Entre março de 2024 e fevereiro de 2025, foram 181.668 contratações e 165.414 desligamentos, o que representa um saldo positivo de 16.254 vagas formais em 12 meses.

