Raio cai perto da Casa Branca e mata 3 pessoas; imagens são impressionantes

(Foto:© Yuri Ferreira) – Três pessoas morreram por conta de um raio que caiu ao lado da Casa Branca, sede da presidência dos Estados Unidos da América, em Washington D.C.

O fenômeno aconteceu na última quinta-feira (4) e chocou as autoridades da capital estadunidense. Uma câmera meteorológica do canal Fox 5, emissora regional de D.C., registrou o acidente.

Raio chocante atingiu proximidades da Casa Branca, em Washington, nos EUA; imagens foram registradas por câmeras de segurança da Fox News

O local atingido é o Lafayette Square, uma praça nas proximidades da residência oficial do presidente Joe Biden. Segundo as informações da polícia estadunidense, as vítimas são um casal de idosos e um homem de 29 anos de idade.

James Mueller, 76, e Donna Mueller, 75, faleceram na hora. Além disso, outras pessoas foram levadas para um hospital devido ao impacto do raio.

Segundo o relato, os hospitalizados e as vítimas fatais estavam se protegendo de uma tempestade debaixo de uma árvore, algo que não é recomendado pelos especialistas.

Confira imagens do raio:

UPDATE: 2 dead, 2 critically injured in lightning strikes in front of the White House pic.twitter.com/IVivIeQIfc — BNO News (@BNONews) August 5, 2022

De acordo com John Jensenius, especialista do Conselho Nacional de Segurança contra Raios, “Este incidente ressalta a necessidade de as pessoas chegarem a um lugar seguro sempre que uma tempestade estiver na área. Mesmo um estrondo distante de trovão deve servir como um aviso para entrar imediatamente em um prédio”, disse, em entrevista à CNN. (Com informações da Redação Hypeness ).

