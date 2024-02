Ranking aponta as cidades mais populosas do mundo; Veja top 10

(Foto: Reprodução/ JAMES WHITLOW DELANO)- O mundo está fadado a uma crescente urbanização nas próximas três décadas, conforme aponta o recente relatório “World Cities Report” de 2022 da UN Habitat. Prevê-se que o crescimento urbano, que atingiu 56% em 2021, aumente para cerca de 68% até 2050, resultando em um acréscimo de 2,2 bilhões de residentes urbanos, concentrando-se principalmente na África e na Ásia, as duas regiões mais populosas do planeta.

Segundo a ONU, todas as regiões do mundo estão destinadas a se tornarem mais urbanizadas, refletindo uma tendência de que as cidades vieram para ficar e que o futuro da humanidade é, sem dúvida, urbano. Em meados de 2023, aproximadamente 57% da população global, mais de 4,6 bilhões de pessoas, já viviam em centros urbanos.

Atualmente, algumas das maiores cidades do mundo, com base na região metropolitana, permanecem no topo da lista em termos de população, embora com algumas variações. O relatório de 2022 da UN Habitat e dados do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU identificam 34 “megacidades” com mais de 10 milhões de habitantes, a maioria localizada na Ásia, América Latina e África.

Tóquio: A Metrópole mais Populosa do Mundo

Tóquio, na região metropolitana conhecida como Grande Tóquio, continua a ser a cidade mais populosa do mundo em 2024, com mais de 37 milhões de habitantes, de acordo com dados da ONU. Embora algumas projeções sugiram que Nova Delhi, na Índia, pode assumir essa posição até 2030, a capital japonesa mantém seu lugar no topo.

A cidade é conhecida por combinar tradição e modernidade, preservando templos e mercados tradicionais entre arranha-céus e avanços tecnológicos. Com mais de 2 mil km² de superfície, Tóquio abriga pontos turísticos como o Palácio Imperial, o Santuário Xintoísta de Meiji e o famoso mercado de peixe Tsukiji.

Outras Cidades Populosas no Mundo

Além de Tóquio, algumas das cidades mais populosas do mundo, a partir de meados de 2023, incluem:

Nova Delhi, Índia (2ª): Com mais de 32 milhões de habitantes, Nova Delhi é a capital indiana e um polo atrativo para negócios e empresas.

Xangai, China (3ª): Com mais de 29 milhões de habitantes, Xangai é um centro financeiro mundial, misturando tradição e modernidade.

Dhaka, Bangladesh (4ª): Com mais de 23 milhões de habitantes em cerca de 300 km², é o centro do governo, comércio e cultura em Bangladesh.

São Paulo, Brasil (5ª): A região metropolitana concentra mais de 22,5 milhões de pessoas, sendo o maior centro financeiro das Américas.

Cidade do México, México (6ª): Com 22 milhões de habitantes, é uma região pulsante com uma rica história que remonta a 1521.

O relatório da ONU prevê mudanças no ranking até 2030, mas essas megacidades continuarão a liderar a lista, evidenciando o contínuo processo de urbanização global. O top 10 inclui ainda Cairo, Egito (7ª), Beijing, China (8ª), Mumbai, Índia (9ª) e Osaka, Japão (10ª).

Fonte: Com informações da National Geographic Brasil.

