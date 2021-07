Ranking do desmatamento – Flona Jamanxim é unidade de conservação que mais desmatou em 2021,diz Imazon

Rio Jamanxim (Foto:Reprodução) – Na publicação, o Imazon classifica como pressão o desmatamento que ocorre dentro das áreas protegidas. No ranking que leva em conta todos os territórios, a Flona Jamanxim a reserva federal que mais sofreu pressão neste ano. Outras áreas atingidas com forte desmatamento são terras indígenas território Yanomami (AM/RR) e APA Triunfo do Xingu (PA), uma unidade de conservação estadual.

APA Triunfo do Xingu no Pará, teve três vezes mais ocorrências de desmatamento que o segundo colocado, o território Yanomami (AM/RR), e quatro vezes mais do que o terceiro, a Flona do Jamanxim (PA), que é uma unidade de conservação federal. Para analisar a pressão nas áreas protegidas, o Imazon cruza dados do seu Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD), monitoramento mensal via imagens de satélites (incluindo radar), com células de 100 km² na Amazônia Legal.

Na análise do desmatamento em Unidades de Conservação (UCs), foi constatado que sete UCs do ranking das dez mais desmatadas estão localizadas no estado do Pará: APA Triunfo do Xingu (PA), FLONA do Jamanxim (PA), APA do Tapajós (PA), FLONA de Altamira (PA), FLONA de Itaituba II (PA), REBIO Nascentes da Serra do Cachimbo dados de maio de 2021.

O desmatamento detectado em maio de 2021 ocorreu no Pará (37%), Amazonas (23%), Mato Grosso (20%), Rondônia (12%), Acre (4%), Maranhão (3%) e Roraima (1%).

O Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), desenvolvido pelo Imazon, é uma ferramenta que utiliza imagens de satélite para monitorar a floresta. Além do SAD, existem outras plataformas que vigiam a Amazônia: Deter, do Inpe, e o GLAD, da Universidade de Maryland. Todas essas plataformas são importantes para a proteção do nosso patrimônio ambiental, pois garantem a vigilância da floresta e a emissão de alertas dos locais onde há registro de desmatamento. Os dados fornecidos ajudam a subsidiar os órgãos de controle ambiental a planejar operações de fiscalização e identificar desmatadores ilegais.

Em maio de 2021, a maioria (66%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em Assentamentos (17%), Unidades de Conservação (15%) e Terras Indígenas (2%). Leia mais clique AQUI

