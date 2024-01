Ministério Público apura explosão de motor de lancha que deixou 4 pessoas feridas em Barcarena, no Pará

Explosão teria iniciado entre 7h às 8h quando o motor da lancha explodiu logo após sair do Porto São Francisco.

A Promotoria de Barcarena, no nordeste do Pará, instaurou inquérito para apurar a explosão de um motor de uma lancha nesta última quarta-feira (17) durante a viagem entre Barcarena-Belém. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um idoso.

O promotor Márcio Faria pediu à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) a fiscalização da embarcação e informações atualizadas sobre o ocorrido no prazo de 10 dias.

Se a embarcação estiver inapta para o transporte de passageiros, “a Promotoria pede à Polícia Civil que realize perícia para determinar as causas do possível crime”.

A empresa responsável pelo serviço de transporte em Barcarena, a Amazon Nat, também foi notificada para que dentro de 10 dias preste esclarecimentos sobre o caso.

Em nota, a Arcon informou “que ainda não foi comunicada oficialmente pelo Ministério Público. A empresa responsável pela embarcação foi notificada”. O g1 também solicitou um posicionamento à empresa da lancha e aguarda retorno.

A explosão

Segundo a 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, de Defesa Comunitária e Cidadania, da Infância, Juventude e dos Idosos de Barcarena, a explosão ocorreu na lancha “Expresso Costa I”.

O incidente teria iniciado entre 7h às 8h quando o motor explodiu logo após sair do Porto São Francisco. Aproximadamente 4 pessoas ficaram feridas.

A embarcação ainda teria sido invadida pela água, o que gerou desespero na população que fazia o traslado, informou o promotor.

