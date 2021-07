TOP 5 dos melhores jogos de caça-níqueis

Antes de mais nada, os jogos de cassino entusiasmam e fascinam a muitas pessoas, seja pela possibilidade de se divertir tanto online como presencialmente ou pelos incríveis prêmios que estão presentes no jogo.

Assim como, no cassino online os jogadores podem aproveitar as divertidas rodadas do slot online, sem limite de horários para entrar no cassino e desde qualquer lugar do mundo.

Desse modo, uma das grandes vantagens do caça-níquel online é que constantemente o cassino vai atualizando seu painel de ofertas de jogos.

Portanto, há opções de slots para todos os níveis de conhecimento dos jogadores e para todos os gostos.

Símbolos dos caça-níqueis

Primeiramente, antes de escolher qual caca niqueis jogar, o participante deveria aprender quais são os símbolos que comumente aparecem nos tambores das máquinas slots.

Bem como, entender que cada grupo de símbolos recebe um nome: Símbolos Wild, Símbolos Scatter e Símbolos Free Spin.

Os Símbolos Wild se referem as imagens coringas do jogo, ou seja, são as imagens que substituem outros símbolos e somam mais pontos para o jogador quando elas são reveladas.

Logo depois, estão os símbolos Scatter que se referem as imagens que quando surgem no painel do jogo desbloqueiam outros símbolos ou liberam bônus para os jogadores.

Finalmente, estão os símbolos Free Spin responsáveis por liberar giros grátis para os jogadores, quem não gostaria de jogar umas rodadas grátis de caça-níquel.

Bigmoney BigFoot

Nesse incrível jogo de caça-níquel há um personagem mítico que eleva o nível de diversão e emoção: o famoso Pé Grande.

Além disso, é um jogo poderoso e atraente com a possibilidade de se obter as rodadas grátis com os símbolos scatter.

Assim como, os wilds substituem a maioria dos símbolos, menos os símbolos scatters.

Shopping Spree

Um slot ambientado num shopping, os símbolos de caça-níqueis são bastante fáceis de se memorizar, as principais figuras são uma bolsa, um frasco de perfume, um bouquet de rosas, mas esteja atento, pois novos símbolos poderão aparecer.

Contudo, para apostar é só escolher um dos valores sugeridos na coluna que aparece na tela.

777 Deluxe

Os slots de frutas são um clássico e versátil, ainda mais quando possuem uma versão com surpreendentes efeitos visuais cheios de cores e movimentos.

Da mesma forma, esse jogo inova também no formato em que pode ser jogado, pois os jogadores podem se divertir utilizando um celular, tablet ou notebook.

Em relação, às chances de ganhar nesse slot existem 3 formas de ganhar nas 10 linhas de pagamento, sendo a primeira da direita para esquerda; a segunda da esquerda para direita e a terceira possibilidade é jogando no centro.

Birds of Fury

Nessa versão do slot você tem que tentar ganhar o prêmio que um grupo de pássaros furiosos tentam proteger.

Dessa forma, uma das formas de tentar vencê-los é se o Multiplicador Birds of Fury for ativado, preste atenção no jogo porque eles podem surgir desde o primeiro giro.

Como resultado é possível obter ganhos 2,3, 4 ou 5 vezes maiores.

