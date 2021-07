Internacional anuncia contratação de zagueiro argentino ex-River Plate

O Internacional anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do zagueiro Gabriel Mercado. O atleta de 34 anos assinou um contrato válido até dezembro de 2022.

“Estou muito feliz em poder defender esse clube tão grande, campeão do mundo e brasileiro. Estou muito seguro que vamos conquistar coisas muito lindas juntos. Vamos, Inter!”, disse o jogador.

O defensor argentino poderá estrear com a camisa colorada a partir do começo de agosto, com a abertura da janela de transferências internacionais.

Formado nas categorias de base do Racing, Mercado soma passagens por Estudiantes, River Plate, Sevilla e Al-Rayyan, do Catar, onde estava até então. No currículo, tem títulos da Copa Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Campeonato Argentino, Copa Argentina e Copa Suruga.

Pela seleção, o zagueiro disputou 24 partidas, incluindo jogos da Copa do Mundo de 2018. No Mundial, aliás, ele anotou um gol.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

