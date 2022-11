Ratinho Jr. quer taxar agronegócio e produtores da região protestam

(Foto:Reprodução) – Uma proposta do governador Ratinho Junior que visa taxar produtos do agronegócio paranaense está gerando protesto por parte de produtores rurais, inclusive da região dos Campos Gerais.

Ontem (21) o Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa (Alep) um “pacotaço” de reformas que têm relação com a cobrança de impostos, cargos públicos, repasse de recursos e outros assuntos (saiba mais: Ratinho Jr. envia ‘pacotaço’ de reformas para aprovação dos deputados).

Neste pacote está incluso um projeto de lei que visa cobrar taxas de produtos da agricultura e da pecuária do estado. A proposta visa instituir um fundo de desenvolvimento de infraestrutura logística, para custear o planejamento e a execução de obras e serviços em todo o estado. Porém, a ideia é que uma das formas de abastecer esse fundo seja através do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agrícolas.

O texto prevê que o cálculo seja relacionado à Unidade Padrão Fiscal do Paraná (UPF/PR) por tonelada; neste mês, por exemplo, a UPF/PR está fixada em R$ 127,06.

A intenção é que o valor da contribuição ao fundo seja equivalente aos seguintes percentuais de uma UPF/PR, por tonelada ou cabeça, no caso dos animais:

14,95% nas operações com milho

32,66% nas operações com soja

1,36% nas operações com cana de açúcar

11,22% nas operações com mandioca

18,50% nas operações com trigo

0,71% nas operações com toras

42,18% para bovino macho

33,84% para bovino fêmea

4,78% para suíno

0,09% para frango.

Considerando a atual UPF/PR, veja como ficaria a taxa por saca de grãos (60 kg) e arroba bovino (15 kg) de alguns dos produtos listados:

Milho: R$ 1,14/sc

Soja: R$ 2,48/sc

Trigo: R$ 1,41/sc

Boi Macho: R$ 0,80/arroba

Boi Fêmea: R$ 0,64/arroba

Confira o PL na íntegra neste link.

Impacto milionário

Para se ter noção do impacto da medida a reportagem do DCmais fez um cálculo rápido, considerando o UPF/PR atual a título ilustrativo. De acordo com dados do próprio Governo do Estado, na última safra a região de Ponta Grossa produziu mais de 2,11 milhões de toneladas de soja.

Caso aprovada e em vigor, com esta lei os produtores da região teriam que desembolsar, apenas com a produção de soja, R$ 87,57 milhões para o pagamento do imposto.

Nota de repúdio

A Sociedade Rural dos Campos Gerais emitiu, nesta terça-feira (22), uma nota de repúdio relativa ao projeto de Ratinho Jr. que pretende taxar o agronegócio. No texto, a entidade afirma que recebeu com “grande incredulidade e espanto” a notícia do projeto de lei, que define como “um verdadeiro escárnio” e “aberração”

A nota também destaca que nas últimas eleições que reelegeram Ratinho Jr. ele recebeu “apoio incondicional de todo o setor do agronegócio do estado” e, se direcionando ao Governador e Deputados, ressalta que “seus mandatossão passageiros, e dentro de 4 anos serão novamente submetidos ao julgamento popular. E nossa entidade fará questão de lembrar aos cidadãos e produtores rurais os nomes daqueles que os assaltaram”. (Com (informações do

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...