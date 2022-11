Justiça mantém prisão de homens que tentaram incendiar caminhão para bloquear trânsito em Sinop,no MT

Dois suspeitos são presos por incendiar caminhões em rodovias — Foto: Reprodução/Cedida

Os suspeitos foram flagrados ao abordar um caminhão que não parou nos bloqueios e, com isso, foram atrás do motorista. Um deles pedia dinheiro e transferências bancárias para custear despesas em atos às margens das rodovias.

A Justiça converteu em preventiva a prisão de dois suspeitos que tentaram incendiar um caminhão para bloquear o trânsito em Sinop, a 503 km de Cuiabá. A decisão é do juiz federal Jeferson Schneider, da 5ª Vara Criminal, e foi publicada nesta quarta-feira (23).

Olair Correia e Danilo José Ribeiro de Souza foram presos, na segunda-feira (21), por atos análogos a terrorismo e porte ilegal de armas, de acordo com a Polícia Militar. Eles foram flagrados ao abordar um caminhão que não parou nos bloqueios e, com isso, os suspeitos foram atrás do motorista.

Um dos suspeitos, o produtor rural Olair Correa, pedia dinheiro e transferências bancárias para custear despesas, como alimentação, em atos às margens das rodovias.

O Ministério Público Federal se manifestou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva e pediu autorização de acesso aos dados telefônicos dos celulares dos investigados. Os pedidos foram acatados pela Justiça.

Na decisão, o juiz apontou que os atos cometidos são considerados “violência político-partidária”.

“Há fortes indícios de que os delitos foram motivados pela insatisfação dos investigados com o resultado das últimas eleições presidenciais e a busca por sua reversão de modo antidemocrático, conforme se observa dos depoimentos dos condutores do flagrante e das mídias juntadas pela Polícia Federal”, diz trecho da decisão.

Os dois foram presos em um bar pela Polícia Militar. Durante a abordagem, a equipe apreendeu uma arma de fogo calibe 380, dois carregadores e 36 munições, quase R$ 1 mil em dinheiro, nove galões de gasolina, quatro facas e facões, quatro isqueiros, duas sacolas com estopas e um estilingue.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/10:39:38 com informações do G1MT

