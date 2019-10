Receita paga nesta terça 5º lote da restituição do imposto de renda

(Foto:Reprodução) – Oswaldo Forte / O Liberal

Mais de 42 mil contribuintes serão contemplados no Pará

A partir desta terça-feira (15), mais de 42 mil contribuintes no Pará receberão um total de R$ 57 milhões da Receita Federal (RFB), relativo ao quinto lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) exercício 2019, bem como referente aos lotes residuais dos exercícios de 2008 a 2018. A restituições podem ser consultadas pelo site da RFB.

Na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, serão liberados créditos no valor total de R$ 133.111.214,20 para 98.311 contribuintes. Já no estado do Pará, um total de 42.964 contribuintes terão direito ao montante de R$ 57.915.956,51.

O crédito bancário para 2.703.715 contribuintes em todo o Brasil será realizado neste terça (15), totalizando o valor de R$3,5 bilhões. Desse total, R$ 180.177.859,42 referem-se ao quantitativo de contribuintes de que tratam o art. 16 da Lei nº 9.250/95 e o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 4.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 32.634 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.281 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 17.056 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

MUNICÍPIOS

Na capital paraense, 29.322 contribuintes receberão o valor total de R$ 43.190.990,79. Já em Marabá, serão R$ 9.362.195,01 para 8.564 contribuintes e em Santarém serão R$ 5.362.770,71 para 5.078 contribuintes.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...