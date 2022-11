Recém-nascida sobrevive após ser jogada dentro de mochila em rio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A menina ficará em observação médica por 48 horas. Em seguida, será entregue aos cuidados do Conselho Tutelar de São Lourenço da Mata. A Polícia Civil está investigando o caso. (As informações são do portal Jornal Digital).

O resgate aconteceu em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. Os dois pescadores viram a mochila caindo no Rio Capibaribe e foram pegá-la, sem saber que havia uma bebê lá dentro.

