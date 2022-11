Papai Noel dos Correios 2022 – Abertura da campanha acontece nesta sexta-feira (18) em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha podem variar em cada Estado. Todas as informações estarão disponíveis no endereço eletrônico: https://blognoel. correios.com.br/

Milhares de cartinhas emocionantes escritas por alunos matriculados na rede pública de ensino até o 5º ano, ou ainda, por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, serão disponibilizadas no Blog da campanha.

O superintendente estadual dos Correios, Cristiano Barata Morbach, fará a abertura da campanha na agência Central dos Correios, em Belém, que terá as presenças do Papai Noel e de representantes das escolas participantes da campanha.

You May Also Like