Vendedora é morta e tem o corpo queimado e colocado em saco de lixo pelo marido

O casal tinha um relacionamento conturbado e há um ano não dividia mais o mesmo quarto (Foto:Reprodução redes sociais)

A polícia prendeu, na noite de segunda-feira (6), Miguel Bento Fraga Filho, suspeito de ter matado a própria esposa, Vanessa Rodrigues da Silva, de 31 anos, e depois de assassiná-la ainda queimar e esconder seu corpo em um saco de lixo no quintal da própria fazenda. O acusado chegou a fugir para outros estados, passando pelo Pará e Mato Grosso, até chegar em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, onde foi detido.

Vanessa estava desaparecida desde o dia 11 de agosto, após ter sido agredida pelo marido, em Porangatu, também no norte goiano, onde o casal morava. A irmã relatou que tentou entrar em contato com ela diversas vezes, por ligação e mensagens, mas sem nenhum retorno. No dia 16, a família decidiu procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência.

“Eu liguei e ela não atendeu. Daí, deixei uma mensagem dizendo ‘oi, cadê você?’. Como ela não respondia e não atendia, eu fui até a casa dela com meu irmão e acionei polícia. Os vizinhos me disseram que ouviram gritos dela pedindo por socorro na quinta-feira [12 de agosto]”, contou a irmã.

No mesmo dia, a polícia foi até a casa de Miguel Bento e encontrou arma e munição. Ele foi preso, mas pagou fiança e deixou a delegacia, antes de ter a prisão preventiva autorizada pela Justiça. Desde então, estava foragido e vinha sendo procurado por feminicídio.

Vanessa vendia celulares e trabalhava de casa, pois Miguel (foto) não a deixava trabalhar fora por ciúmes (Reprodução / TV Anhanguera (Goiás))

Em 27 de agosto, após várias buscas, o corpo de Vanessa foi encontrado na fazenda do marido, que fica em Novo Planalto, no noroeste de Goiás. Os restos mortais foram colocados em um saco de lixo no quintal da propriedade. Genilva Rodrigues da Silva, irmã da vendedora, conseguiu identificar o celular dela e outros pertences encontrados no local.

“Ele queimou ela e a colocou em dois sacos de lixo. Na porta da fazenda mesmo, no terreiro. A gente até foi lá antes, a polícia também. Vimos esse saco lá, mas nem imaginamos que se tratava do corpo dela”, contou a irmã da vítima.

Vanessa e Miguel estavam juntos há 15 anos e viviam um relacionamento conturbado. Há um ano, segundo a irmã, eles dormiam em quartos separados. Ela vendia celulares e trabalhava de casa, pois Miguel não a deixava trabalhar fora por ciúmes.

Depois de um intenso trabalho de rastreamento, a polícia conseguiu finalmente localizar o paradeiro do acusado, em São Miguel do Araguaia. Durante a abordagem, ele confessou o crime, foi preso e apresentado na delegacia de Porangatu.

