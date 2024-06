Recrutamento humanizado: 600 mulheres do Amazonas, Pará e Roraima passam por processo seletivo do projeto Solar de Portas Abertas

Foto: Reprodução)- A seleção foi realizada pela empresa Solar Coca-Cola com apoio da Sejusc, Usina da Paz de Icuí e organização Hermanitos

A Solar Coca-Cola, em parceria com os Governos do Amazonas e do Pará e com o projeto Hermanitos em Roraima, realizou o recrutamento humanizado de mais de 600 mulheres dos três estados para vagas de emprego efetivas e temporárias. Por meio do programa Solar de Portas Abertas na comunidade – em sua segunda edição –, até a primeira semana de junho, a fabricante recebeu centenas de inscrições de candidatas assistidas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc-AM), pela Usina da Paz de Icuí (PA) e pela organização de apoio a imigrantes, Hermanitos (RR).

O encaminhamento das candidatas foi feito em momentos de encontro que aconteceram entre o final do mês de maio e o início do mês de junho. Nas ocasiões, representantes do RH da empresa apresentaram as diretrizes da companhia e o programa Solar Portas Abertas na comunidade, que visa o acolhimento do público feminino para cadastro no banco de talentos da companhia e recrutamento para vagas. Esse projeto busca diminuir a distância das seleções online, proporcionando uma grande força-tarefa de recepção afetiva e seleção presencial. As interessadas passam a receber informações sobre as oportunidades em aberto, com momento de integração e incentivo para realização de cadastro na plataforma GUPY.

“A parceria com a Sejusc, a Usina da Paz de Icuí e com a Hermanitos tem como propósito gerar oportunidade para as mulheres do entorno onde a Solar Coca-Cola está inserida, com foco na região Norte, inicialmente no Amazonas, Pará e Roraima. Temos diversas ações para propagar e viabilizar oportunidades, por isso estamos reforçando esse processo de recrutamento acolhedor, com um trabalho diferenciado para obtermos esses currículos. Esse projeto na comunidade faz parte do pilar social, da agenda ESG da empresa”, destaca Luciano de Oliveira Gomes, diretor regional da Solar Coca-Cola.

Após o recrutamento no sistema, as candidatas pré-selecionadas participam de uma segunda fase do processo: a seleção que acontecerá nas unidades da engarrafadora em cada um dos Estados envolvidos na ação. As escolhidas farão uma visita à empresa, onde passarão pela entrevista, ainda na primeira quinzena de junho. Além de diminuir a distância nos processos de seleção, o projeto ainda atua promovendo a inclusão, de forma a aumentar o quadro de funcionárias mulheres na companhia.

Sobre a Solar Coca-Cola – Entre os 20 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 18 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 220 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança mais de 80 milhões de brasileiros.

