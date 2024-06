PÔR DO SOL QUASE MORTAL: Turista cai de quase 4 metros de altura ao tentar ver o pôr do sol na famosa janela da Praia Grande em Arraial do Cabo

A área, conhecida por oferecer uma das vistas mais espetaculares do pôr do sol na Região dos Lagos, já havia sido isolada pela defesa civil devido a riscos de segurança. – Foto: Reprodução/Agência Rlagos Notícias

Incidente na Janela da Praia Grande Reacende Alertas sobre Segurança em Áreas Isoladas.

Em um evento que destaca a importância do respeito às normas de segurança, um turista ainda não identificado sofreu uma queda de quase 4 metros ao tentar assistir ao pôr do sol na Janela da Praia Grande, em Arraial do Cabo, na tarde de segunda-feira (10). A área, conhecida por oferecer uma das vistas mais espetaculares do pôr do sol na Região dos Lagos, já havia sido isolada pela defesa civil devido a riscos de segurança.

O local do acidente é parte de um casarão antigo, conhecido por seus grandes janelões e popularidade entre turistas e locais como ponto de observação do pôr do sol. Apesar das claras sinalizações e proibições de acesso devido à instabilidade da estrutura, relatos indicam que as fitas de isolamento foram removidas por visitantes, o que levou a mais esse incidente infeliz.

O turista foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital local, mas até o momento, não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde. O acidente reforça a necessidade urgente de conscientização pública sobre os perigos de ignorar as delimitações de segurança em locais de risco.

Esta área, pertencente à Álcalis, uma empresa que enfrentou problemas financeiros e encerrou suas atividades, tornou-se um ponto de interesse turístico não oficial, apesar dos evidentes perigos associados à sua deterioração. A desobediência às proibições de entrada não só coloca os visitantes em risco, como também mobiliza recursos de emergência que poderiam ser evitados.

As autoridades de Arraial do Cabo e os responsáveis pela gestão de terrenos e propriedades estão sendo instados a tomar medidas mais rigorosas para impedir o acesso não autorizado e garantir que o isolamento da área seja mantido e respeitado. Além disso, há um apelo para que turistas e moradores locais sigam as orientações de segurança para prevenir futuros acidentes.

O incidente serve como um lembrete doloroso de que a beleza natural deve ser apreciada com responsabilidade e respeito pelas regulamentações estabelecidas para proteger a todos. As autoridades continuam investigando o ocorrido e reavaliando as medidas de segurança para evitar que situações semelhantes se repitam.

Fonte: rlagosnoticias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/08:14:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...