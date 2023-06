Refugiado da Guerra da Ucrânia foge para a Bélgica e ganha na loteria

O homem comprou o bilhete por EUR 5 (R$ 26) em um posto de gasolina, em 16 de maio, e ganhou 100 mil vezes o valor investido

Um refugiado de guerra ucraniano ganhou EUR 500 mil (R$ 2,6 milhões) em um bilhete de raspadinha na Bélgica. A informação foi divulgada pela loteria nacional belga, na segunda-feira (12).

O homem comprou o bilhete por EUR 5 (R$ 26) em um posto de gasolina, em 16 de maio, e ganhou 100 mil vezes o valor investido. Seguindo a tradição, o vencedor não teve sua identidade revelada. No entanto, a Loteria Nacional do país informou que ele mora em Bruxelas há 12 meses e tem entre 18 e 24 anos.

“Ele tem sentimentos contraditórios sobre ganhar. É um período difícil para estar feliz com tudo que está acontecendo em seu país natal”, disse Joke Vermoere, porta-voz da Loteria Nacional, aludindo à Guerra da Ucrânia, que já dura 15 meses.

O porta-voz acrescentou que o refugiado planeja dar uma festa para agradecer a todos que o ajudaram na Bélgica e que também quer auxiliar seu país. “Com o dinheiro que ganhou, ele pretende fazer algo por seus compatriotas e pela reconstrução da Ucrânia. Mas primeiro ele quer organizar uma festa para a família e os amigos que o acolheram e o ajudaram a se integrar”, disse o porta-voz. Ainda segundo Vermoere, o ucraniano expressou desejo de voltar para a Ucrânia assim que a guerra com a Rússia terminar.

Como todos os ganhadores de valores acima de EUR 100 mil (R$ 524 mil), o vencedor teve de ir à sede da entidade para poder receber a quantia. Os prêmios da loteria na Bélgica são isentos de impostos.

Fonte: FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/19:15:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...