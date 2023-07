Estudante surpreende ao chegar em ‘Baile de Formatura’ dentro de um caixão

(Foto: Reprodução) – Durante um ano inteiro, Abi, que é fã de histórias de vampiros, planejou meticulosamente sua entrada triunfal no baile. Nele tinha um caixão de madeira real e uma “equipe funerária” para garantir que sua performance fosse perfeita

O baile de formatura é um evento aguardado por muitos alunos como o momento de brilhar e deixar uma última impressão marcante ao encerrar sua passagem pelo ensino médio. No entanto, Abi Ricketts, uma estudante de 16 anos, decidiu se destacar de maneira surpreendente e inusitada: ela chegou ao local do baile dentro de um caixão. O caso aconteceu em Doncaster, na Inglaterra.

Durante um ano inteiro, Abi, que é fã de histórias de vampiros, planejou meticulosamente sua entrada triunfal no baile. Nele tinha um caixão de madeira real e uma “equipe funerária” para garantir que sua performance fosse perfeita. O vestido era elegante, com corpete de renda preta, meia-calça de renda e botas pretas.

Abi se posicionou dentro de um caixão de dois metros de comprimento, com os olhos fechados e os braços cruzados, esperando o momento certo para receber seus colegas de classe. Quando o caixão descansou no tapete vermelho do local do baile, Abi, autodenominada gótica, abriu dramaticamente os olhos e “ressuscitou dos mortos” diante de uma multidão. A jovem foi aplaudidapor todos.

“Todos ficaram pasmos. Meus professores disseram que era incrível, eles nunca tiveram presenciado algo tão surpreendente, e isso certamente permaneceram registrados na história”, revelou Abi, conforme relatado pelo “Daily Mirror”.

Fonte: Rayanne Bulhões e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/2023/16:23:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...