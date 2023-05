Regional de Marabá atinge a marca de mais de mil cirurgias realizadas em 2023

Unidade é referência para mais de 1 milhão de pessoas de 22 municípios

Ingrid da Costa Reis, 26 anos, dona de casa de Curionópolis, foi encaminhada ao Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, na região de integração de Carajás, para uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula biliar, cujos sintomas causam dores intensas e desconforto abdominal, tornando necessária a intervenção cirúrgica.

“Recentemente, comecei a sentir dores abdominais. No início, pensei que fosse um mal-estar passageiro, mas as dores se intensificaram, procurei ajuda médica e realizei exames, que revelaram a presença de pedra na vesícula. Felizmente, fui submetida à cirurgia aqui no HRSP e tudo correu bem, os profissionais me atenderam com muito cuidado e humanização. Me recupero bem e em breve estarei em casa”, explicou.

O Regional de Marabá é uma referência em cirurgias de média e alta complexidade para os municípios que entregam a região de integração Carajás. A unidade do Governo do Pará realizou, de janeiro ao dia 10 de maio deste ano, mais de 1.000 procedimentos cirúrgicos.

“O acesso à saúde pública é um direito fundamental de todos os cidadãos, e nossa gestão tem trabalhado incansavelmente para garantir que esse acesso seja cada vez mais amplo e eficiente. A saúde é um bem precioso, e estamos comprometidos em cuidar do bem-estar e da saúde dos paraenses com qualidade e humanização”, explicou secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Da cidade de Palestina, o lavrador Marcelo Rodrigues de Souza, 44 anos, também passou por cirurgia na instituição, devido a uma hérnia inguinal, que causava dores e desconforto na região da virilha. “Demorei para buscar ajuda médica, mas assim que fui regulado para o Regional, tudo correu bem, a cirurgia foi um sucesso, já sinto grande alívio nas dores. Quero agradecer aos profissionais que ajudaram e passaram confiança que iria me curar”, destacou.

Referência – O centro cirúrgico do Regional do Sudeste conta com quatro salas cirúrgicas e uma equipe capacitada para realizar diariamente uma variedade de cirurgias especializadas, destacando-se nas áreas de ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia buco-maxilo, pediatria, urologia, obstetrícia, oftalmologia, otorrinolaringologia, vascular, entre outras. A unidade ainda realiza cirurgias não invasivas no setor de hemodinâmica, com procedimentos de cateterismo, angioplastias e embolização cerebral.

Delyo Alves, enfermeiro responsável pelo centro cirúrgico, ressalta que são adotados protocolos rigorosos para garantir a segurança do paciente antes, durante e após as cirurgias.

“Todas informações relacionadas à cirurgia são repassadas de forma clara e objetiva aos pacientes e seus familiares, deixando-os bem informados e seguros em relação ao procedimento. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e humanizado para garantir a melhor experiência possível aos usuários”, destacou.

Serviço: O diretor executivo do hospital, Benjamin Ferreira, ressalta que a instituição é reconhecida em todo estado, pela experiência nos serviços prestados à sociedade. “Os pacientes encaminhados ao hospital são recebidos com carinho e cuidado, pois sabemos que estão confiando em nós para cuidar da sua saúde. Nós valorizamos essa confiança, e trabalhamos para garantir que cada pessoa que passa por aqui receba o melhor tratamento possível”, destacou.

A unidade pertence ao Governo do Pará e, desde o dia 15 de abril é gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), atua como referência para média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas de 22 municípios da região.

Fonte: Ascom/HRSP – Com Fotos

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/09:48:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...