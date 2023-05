Empresa de mineração abre vagas para atuar em Conceição do Araguaia, no Pará; veja como participar

— Foto: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

São quatro para supervisor de turno, 12 para técnicos de laboratório, uma para assistente técnico e oito para preparadores de amostra.

A empresa Horizonte Minerals abriu seleção de empregos para atuar em diversas áreas, focada em pessoas que morem no Pará e que possam trabalhar em Conceição do Araguaia, no sudeste do estado.

No total, 25 vagas são ofertadas, sendo quatro para supervisor de turno, 12 para técnicos de laboratório, uma para assistente técnico e oito para preparadores de amostra.

Os destaques são para participantes que têm qualificações em química, mineração, engenharia metalúrgica, engenharia de produção ou áreas correlatas.

Os contratos serão assinados em regime de Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT), com salário compatível com as remunerações do setor. Sendo distribuído os horários em regimes de turnos.

Há também acesso a um pacote de benefícios como: assistência médica e odontológica, incluindo os dependentes, vale-alimentação, auxílio para academia (Gympass), refeição e transporte gratuitos, participação de lucro nos resultados da empresa, dentre outros.

“O processo seletivo é aberto a todos, mas priorizamos cidadãos que vivam no Estado e, em especial, em Conceição do Araguaia”, afirmou o diretor de Pessoas da Horizonte Minerals, Rinaldo Dantas.

Seleção

As candidaturas devem ser feitas pelo site da empresa, nas redes sociais oficiais ou no Centro de Informações da Horizonte Minerals, localizado na avenida Juscelino Kubitscheck, 3576, no Centro de Conceição do Araguaia.

Caso passe no processo seletivo, o departamento de Recursos Humanos entra em contato para a entrevista inicial. As etapas seguintes incluem entrevista técnica com o gestor da área e o processo admissional, se o candidato for selecionado.

Segundo a empresa, atualmente já conta com 2.866 contratados, entre próprios e terceiros, dos quais 40% são moradores do Pará e cerca de 26% do município de Conceição do Araguaia e região. Até o momento, dos currículos apresentados, 98% são de candidatos paraenses.

