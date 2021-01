Remo está na final e Paysandu continua na Série C

Times paraenses vivem momentos opostos com os resultados deste sábado(Foto:Reprodução)

CAMPEONATO BRASILEIRO

Jogadores do Ypiranga chegaram a comemorar no final do jogo, mas sem saber que Londrina vencia | Reprodução

Mesmo perdendo em pleno Mangueirão, neste sábado (16), o Clube do Remo garantiu vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro 2020. O time azulino levou um gol aos 40 minutos do segundo tempo.

O zagueiro Gilberto Alemão acabou marcando gol contra em falha do goleiro Vinicius e com o resultado, o time paranaense conquistou o acesso para a Série B, ao lado do Leão Azul.

Por outro lado, o Paysandu, que dependia só de si para se classificar perdeu para o Ypiranga, em Erechim, e vai continuar na Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória gaúcha foi anotada pelo atacante Mossoró, aos dois minutos de jogo na etapa final, em cruzamento pelo lado direito do ataque.

Com os resultados de hoje, o Londrina-PR é quem sobe junto com o Remo para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de 2021 e o Leão tentará o título da competição, em dois jogos.

