Homem encontrado morto no PÁ era envolvido em crimes no Mato Grosso

Cleberson era conhecido no mundo do crime como ‘’Cebolão’’ | Divulgação/PC-PA

Morto com um tiro na cabeça, “Cebolão” era envolvido em crimes no Mato Grosso e também em Redenção

“Cebolão” é executado a tiros no interior do Pará

A Polícia Civil de Redenção, município do Estado do Pará, colocou um fim no mistério sobre a vida criminosa de Cleberson Souza Cardoso, de 37 anos, que foi encontrado morto as margens da Rodovia BR-158, com o corpo envolto em saco plástico e com marca de um tiro na cabeça.

De acordo com a polícia, Cleberson era conhecido no mundo do crime como ‘’Cebolão’’ e possuía uma extensa ficha criminal na cidade de Confresa-MT, onde já havia sido preso pelos crimes de assassinato, roubo, pistolagem, tráfico de drogas, latrocínio e entre outros delitos.

Ainda segundo a polícia, um dos crimes praticados por “Cebolão” foi a morte de um pecuarista e o caseiro no ano de 2017, lá mesmo no município de Confresa, onde os corpos das vítimas foram queimados.

O corpo de “Cebolão” foi encontrado manhã desta quarta-feira (13), apresentando marcas de bala na cabeça, o que caracterizava que a vítima foi executada.

As autoridades não descartam a possibilidade de “Cebolão”, que estava residindo no município paraense, seja o responsável por diversos crimes na região, assim como também o crime ter sido queima de arquivo ou vingança.

O corpo foi reconhecido por familiares que para a Polícia Civil relataram que ‘’Cebolão’’ era ativo na prática de crimes no Estado do Mato Grosso e também em Redenção.

