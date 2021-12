Fredson bateu o último pênalti, que decretou o título do Leão (Thiago Gomes / O Liberal)

VÍDEO: Solta o grito, Leão! Remo supera Vila Nova nos pênaltis e é campeão da Copa Verde

Depois do 0 a 0 no tempo regulamentar, Vinícius defende duas cobranças e Leão vence por 4 a 2 nas penalidades máximas

Depois de um um 0 a 0, o Remo superou o Vila Nova e se sagrou campeão da Copa Verde de 2021 em pleno Baenão, para o delírio da torcida. O Leão superou os colorados nas cobranças de pênaltis por 4 a 2. Com a vitória, os azulinos garantem vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, além de uma premiação de R$ 150 mil – um montante de quase R$ 2 milhões.

Além disso, o título do torneio regional marca também o fim da temporada azulina. O clube, agora, foca suas atenções da reformulação do elenco para 2022 e planejamento da pré-temporada, que deve iniciar em janeiro, com o Campeonato Paraense.

O JOGO

Em casa, o Remo fez valer o mando de campo. Mesmo sem sufocar o adversário, o time azulino dominou a primeira etapa, criou as melhores chances e quase saiu à frente no placar, mas esbarrou no goleiro Georgemy.

As principais jogadas do Leão foram executadas pelo lado esquerdo do campo, aproveitando a velocidade de Ronald, titular da equipe pela primeira vez com Eduardo Baptista. O ponta esquerda, usando a camisa 7, deu trabalho à defesa do Vila Nova.Legenda (Thiago Gomes/ O Liberal)

Lá e cá

O meia Felipe Gedoz também foi bastante ativo na etapa inicial exercendo sua principal característica, que é a armação de jogadas. Assim que a defesa recuperava a bola, logo o encontrava para que iniciasse os contra-ataques.

Aliás, foi do camisa 10 a principal oportunidade de gol do primeiro tempo: após cruzamento de Ronald, pela esquerda, Neto Pessôa raspou de cabeça e Gedoz acertou um sem pulo, de primeira, batendo cruzado. Georgemy, porém, fez grande defesa, salvando o Tigre aos 38 minutos.

Do outro lado, o Vila Nova também poderia ter inaugurado cedo o placar. Foram pelo menos duas oportunidades de Diego Tavares, de dentro da área, aproveitando-se de vacilos da defesa remista, mas o atacante do time colorado pecou nas finalizações.

Mesma toada

No segundo tempo, o Remo seguiu melhor em campo. O Vila Nova parecia jogar “por uma bola”, esperando um erro dos azulinos. Mas, mesmo dominando as ações, o time paraense não conseguia mais forçar defesas de Georgemy.

O técnico Eduardo Baptista, então, lançou o Leão mais ao ataque com mexidas ofensivas: colocou Raimar, Jefferson e Lucas Tocantins. Este último, no entanto, ficou apenas quatro minutos em campo, pois sentiu lesão no tornozelo. Tiago Mafra foi acionado.

Vila equilibra o jogo

Com o passar o tempo e o placar mantido em 0 a 0, o Remo foi ficando mais tenso em campo e perdeu o ímpeto. Assim, a partida ganhou contornos interessantes para o Tigre, que se aproveitou da tensão azulina para “cozinhar” o jogo e levar até as penalidades.

São Vinícius

Quem já era “canonizado” pela torcida, virou parte definitiva da história neste sábado. Durante as cobranças de pênalti, brilhou a estrela do “paredão vereador”. O arqueiro azulino pegou duas cobranças – de André Krobel e Johnatan Cardoso – e colocou o Leão na frente. Do outro lado, o Remo não errou nenhuma penalidade. Sobrou a Fredson a horna de fazer o último gol colocar mais um título na história remista.

Ficha técnica

Remo 0 (4) x (2) 0 Vila Nova

Copa Verde – Final (jogo de volta)

Data: sábado (11)

Horário: 17h

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/ES)

Cartões amarelos: Lucas Siqueira e Tiago Mafra (REM) | Éder Monteiro e Clayton (VIL)

ESCALAÇÕES

REMO: Vinícius; Kevem, Fredson, Marlon e Igor Fernandes (Raimar); Pingo, Lucas Siqueira (Curuá) e Felipe Gedoz; Erick Flores (Lucas Tocantins, Tiago Mafra), Ronald (Jefferson) e Neto Pessôa. Técnico: Eduardo Baptista.

VILA NOVA: Georgemy; André Krobel, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Éder Monteiro, Pedro Bambu (Tiago Real), Moacir e Rafael Silva (Cardoso); Diego Tavares e Clayton. Técnico: Higo Magalhães.

O Liberal/Por:Pedro Cruz e Caio Maia / O Liberal11.12.21 19h19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...