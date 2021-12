Foto:© Getty Images) – O evento premiou os destaques do Brasileirão masculino e feminino

Hulk é eleito o craque do Brasileirão 2021; Atlético-MG domina seleção.

A CBF realizou na noite desta sexta-feira (10) a premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro 2021. A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro, na sede da entidade. O evento premiou os destaques do Brasileirão masculino e feminino.

O grande nome da premiação foi o atacante Hulk, do Atlético-MG, eleito o craque do Campeonato Brasileiro – mais cedo, ele já havia recebido o prêmio de melhor jogador no Bola de Prata. O Galo dominou a seleção da competição com cinco jogadores, além do técnico Cuca.

“Pra mim foi um ano maravilhoso. Ter voltado para o Brasil, ter sido campeão e artilheiro, e agora ganhando esse prêmio de craque do campeonato. Pra mim é muito gratificante. Tenho que agradecer a Deus e a todos meus companheiros. Sem eles eu nao estaria levando esse prêmio”, disse Hulk. Ele ainda levou o troféu de melhor atacante e artilheiro.

Michael, do Flamengo, também se destacou na premiação e fechou a noite com três troféus – melhor atacante ao lado de Hulk, craque da galera e gol mais bonito.

No feminino, as campeãs do Corinthians tiveram seis jogadoras na seleção, além do técnico Arthur Elias. Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras, foi escolhida a melhor jogadora da competição.

Os prêmios de revelação ficaram com André, do Fluminense, e Rafa Levis, do Grêmio.Veja os vencedores do prêmio do Brasileirão 2021:

– Craque do Brasileirão

Hulk (Atlético-MG)

– Craque do Brasileiro Feminino A-1

Bia Zaneratto (Palmeiras)

– Seleção do Brasileirão

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Laterais: Yago Pikachu (Fortaleza) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Junior Alonso (Atlético-MG)

Meias: Edenilson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG)

Atacantes: Hulk (Atlético-MG) e Michael (Flamengo)

Técnico: Cuca (Atlético-MG)

– Seleção do Brasileiro Feminino A-1

Goleira: Luciana (Ferroviária)

Laterais: Bruna Calderan (Palmeiras), Yasmin (Corinthians)

Zagueiras: Erika (Corinthians) e Agustina (Palmeiras)

Meias: Julia Bianchi (Palmeiras), Ingryd (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians) e Tamires (Corinthians)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras) e Adriana (Corinthians)

Técnico: Arthur Elias (Corinthians)

– Artilheiro

Hulk (Atlético-MG)

– Artilheira

Bia Zaneratto (Palmeiras)

– Revelação (masculino)

André (Fluminense)

– Revelação (feminino)

Rafa Levis (Grêmio)

– Craque da galera (masculino)

Michael (Flamengo)

– Craque da galera (feminino)

Rayanne (Flamengo)

– Gol mais bonito (masculino)

Michael (Flamengo)

– Gol mais bonito (feminino)

Jay (Flamengo)

– Troféu Fair Play

Corinthians

– Arbitragem

Bruno Arleu (árbitro)

Fabrício Vilarinho e Guilherme Camilo (assistentes)

Daniel Bins (árbitro de vídeo)

– Campeão e-Brasileirão 2021

Guilherme “GuiFera” (Santos)

