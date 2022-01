Renda Pará: veja quem pode receber o pagamento hoje, segunda-feira (10/01)

(Foto:Reprodução) – O benefício será pago a quem nasceu entre 11 a 20 de maio; confira o calendário completo

O programa Renda Pará teve início em outubro de 2020, quando 720 mil pessoas foram beneficiadas, representando um investimento de R$ 72 milhões. Na segunda rodada, iniciada em março de 2021, 664.162 pessoas foram assistidas, o que equivale a um investimento de R$ 66.416.200. A ação garantiu um reforço financeiro de R$ 100, pago em cota única, aos paraenses cadastrados no Bolsa Família (novo Auxílio Brasil) atingidos social e economicamente pela crise da pandemia.

Confira o calendário de pagamento do Renda Pará

Data do recebimento – Data do aniversário

10 de janeiro – 11 a 20 de maio

11 de janeiro – 21 a 31 de maio

12 de janeiro – 01 a 10 de junho

13 de janeiro – 11 a 20 de junho

14 de janeiro – 21 a 30 de junho

15 de janeiro – 01 a 31 de julho

17 de janeiro – 01 a 10 de agosto

18 de janeiro – 11 a 20 de agosto

19 de janeiro – 21 a 31 de agosto

20 de janeiro – 01 a 10 de setembro

21 de janeiro – 11 a 20 de setembro

22 de janeiro – 21 a 30 de setembro / 01 a 20 de outubro

24 de janeiro – 21 a 31 de outubro

25 de janeiro – 01 a 10 de novembro

29 de janeiro – 11 a 30 de novembro / 01 a 10 de dezembro

31 de janeiro – 11 a 20 de dezembro

01 de fevereiro – 21 a 31 de dezembro.

Nessa nova etapa, uma das exigências para o saque do benefício é a comprovação da imunização contra a Covid-19. O beneficiário pode receber o pagamento em qualquer agência bancária do Banpará.

