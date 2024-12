Hidrovias do Brasil realiza feira de trabalho para jovens em Itaituba/PA

“Maré de Oportunidades” conecta empresas da região com alunos e ex-alunos do programa Aceleraê

A Hidrovias do Brasil, empresa de soluções logísticas integradas de baixo carbono, traz mais uma novidade para o Programa Aceleraê, dedicado à capacitação e inserção profissional de jovens. No dia 21 de novembro, acontece a feira “Maré de Oportunidades” na Escola Jussara Teresina, em Itaituba (PA), onde a terceira edição da iniciativa está em andamento.

O evento busca aproximar alunos e ex-alunos do programa a empresas da região, promovendo a identificação de talentos e a construção de redes profissionais, essenciais para o desenvolvimento dos beneficiados e o fortalecimento do mercado local. Além da Hidrovias do Brasil, Master, Posto Trevão, Bertolini, Bertuol Fertilizantes, Kokitos e Hospital Regional Tapajós também estarão presentes na feira. Com previsão de atrair cerca de 300 participantes, a programação também inclui sorteios de bolsas de estágio, cursos e brindes.

“O Aceleraê reafirma seu papel como um importante aliado da atuação da Hidrovias do Brasil no Norte, impulsionando o desenvolvimento regional e reforçando o nosso compromisso com a responsabilidade social.”, afirma Daniel Ramos, Gerente de Sustentabilidade da Hidrovias do Brasil.

Voltado para jovens entre 17 e 24 anos, o programa contou com a participação de 164 pessoas desde seu início, em 2022, sendo que 76% dos alunos são mulheres e 24% homens. A iniciativa já garantiu emprego para 25 estudantes, quatro deles como jovens aprendizes na Hidrovias do Brasil.

A iniciativa tem se expandido para atender outros setores da sociedade, como o recente treinamento em tecnologia azimutal oferecido a profissionais do setor de Navegação em Barcarena.

Sobre a Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas com foco no transporte hidroviário na América do Sul e atua com quatro operações logísticas diferentes. No Norte (Itaituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa logística para o transporte e escoamento de grãos originados principalmente da região Centro-Oeste do Brasil e destinados para exportação, sendo líder na região, com capacidade de movimentar 7,2 milhões de toneladas por ano. A companhia também opera nesta região com cabotagem, com capacidade para movimentação de 6 milhões de toneladas de bauxita por ano. Já no Sul, a empresa opera na Hidrovia Paraguai-Paraná, com capacidade de movimentar quase 6 milhões de toneladas por ano de cargas diversas, como grãos originados no Paraguai e destinados para exportação, minério de ferro originados em Corumbá e destinados para abastecer a indústria Argentina e exportação, além de fertilizantes, celulose, entre outras. A Companhia também é arrendatária da área STS20 do Porto de Santos, destinada para recebimento, armazenamento e expedição de sal e fertilizantes, podendo chegar a uma capacidade de até 2,5 milhões de toneladas por ano.

A Hidrovias do Brasil foi fundada em 2010 e em 2020 fez o seu IPO no Brasil, passando a ser listada no segmento do Novo Mercado da B3 – demonstrando o seu elevado padrão de governança corporativa. Mais informações: www.hbsa.com.br.

