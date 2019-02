Reservas do Palmeiras vencem peruanos e garantem a ponta no grupo na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ernesto Benavides/AFP) – O Palmeiras é o melhor time da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o Verdão não teve dificuldades para vencer o Alianza Lima por 3 a 1 no estádio Alejandro Villanueva e, assim, garantir a primeira colocação do Grupo 8 e se manter na liderança geral do torneio. Willian, Hyoran e Borja marcaram os tentos alviverdes. Cruzado descontou.

A decisão de colocar um time quase todo reserva (apenas Jailson e Borja foram titulares) em campo para jogar pela Libertadores parecia duvidosa, mas se mostrou acertada em poucos minutos. Desde o início o Alviverde teve amplo domínio ofensivo, marcando pressão mesmo longe de seus domínios.

A superioridade palestrina resultou em gol aos 19 minutos, em jogada que teve pivô de Borja e assistência de Moisés para que Willian abrisse o marcador. O tento não mudou a postura palestrina, que se manteve no 4-2-3-1 postado no campo de ataque.

Curiosamente, quem destoava na boa atuação palestrina era justamente Borja, um dos únicos titulares. Em compensação, Moisés, atuando como verdadeiro camisa 10, e Hyoran, que fez apenas seu segundo jogo no ano, aproveitaram bem as oportunidades.

Com 31 jogados, Moisés deu passe de letra para Hyoran, que entrou na área e fuzilou com a canhota. Na sequência, o camisa 28 teve outra boa oportunidade, cortou a marcação e acertou belo chute no travessão.

Na etapa final o desenho se manteve. Quando passava do meio-campo, bastava ao Palmeiras acertar uma sequência de cinco passes para que um atleta ficasse de frente para o gol. Assim, o Maior Campeão do Brasil, fez o terceiro aos 21, com Mayke deixando Borja livre para empurrar para o gol.

Por fim, houve festa em Lima. O Alianza, eliminado da Libertadores, conseguiu marcar seu primeiro gol na competição, muito graças a arbitragem. Thiago Martins encostou em Hohberg dentro da área, o árbitro anotou a penalidade e Cruzado converteu.

Agora com 13 pontos contra sete do Junior Barranquilla, seis do Boca e um do eliminado Alianza, o time de Roger Machado venceu os três jogos que fez como visitante – já havia aplicado 3 a 0 em Barranquilla e 2 a 0 em La Bombonera. O Verdão encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores no próximo dia 16, quando encara o Junior Barranquilla em sua arena.

