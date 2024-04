Residência de Trairão é alvo de busca e apreensão durante operação da PF que investiga facção criminosa no Ceará

(Foto: Reprodução)- O endereço tornou-se alvo após a prisão de um médico residente em Garça, São Paulo, que morava em Trairão. Ele é suspeito de praticar lavagem de dinheiro para um grupo criminoso cearense.

A delegacia de Defesa da Mulher de Garça (DDM) prendeu na tarde de segunda-feira, 9, o médico residente R.S.R, de 29 anos, ex morador de Trairão/PA, que tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza – Ceará. Ele é suspeito de praticar lavagem de dinheiro para o grupo criminoso cearense. A prisão fez parte da Operação Extramuro da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE).

Pelo que foi apurado, R.S.R. é estudante de medicina em Fernandópolis e fazia residência médica em Garça. É também empresário do ramo de locação de maquinário agrícola no Ceará e seria “laranja” da facção criminosa com movimentação financeira incompatível com sua renda. Até mesmo sua mãe é investigada de praticar lavagem de dinheiro para o grupo criminoso cearense.

De acordo com a delegada Renata Ono, titular da DDM de Garça, a quem foi confiada a participação nessa operação altamente sigilosa até então, o médico foi detido por volta das 15 horas de segunda-feira no Hospital São Lucas, onde atuava como residente.

Logo após sua detenção, a equipe da DDM ainda realizou buscas na casa do acusado. O objetivo seria a apreensão de veículos que estariam em sua posse, mas que não foram localizados. As diligências resultaram na apreensão de outros pertences, como celular e tablet. O médico foi encaminhado para a Polícia Judiciária em Marilia.

A ação fez parte da Operação Extramuros da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE).

No total, foram deferidos 13 mandados de prisão e autorizadas buscas e apreensões em 44 endereços nas cidades de Trairão/PA, Rondon/PA, Camocim/CE, Fortaleza/CE, Açailândia/MA, Várzea Grande/MT, Fernandópolis/SP, Foz do Iguaçu/PR, Caruaru/PR e Olinda/PR.

Além disso, foram sequestrados imóveis e veículos pertencentes ao grupo criminoso.

O CASO

Na última sexta-feira, 5, foi preso um dos idealizadores e chefes do grupo criminoso cearense. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do investigado, localizada em um condomínio de alto padrão na Região Metropolitana de Fortaleza/CE, e apreendidos dois veículos.

Durante a ação policial, foi dado cumprimento a mandado de busca em outro local, nesta cidade, culminando na prisão de outro indivíduo. Os presos foram encaminhados para a Polícia Federal e ficarão à disposição da Justiça.

Na sequência investigativa, foi apreendido, na manhã de segunda, 8, mais um veículo pertencente ao grupo criminoso, em Fortaleza/CE. Além disso, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão criminal no município de Brasiléia/AC.

Pelo período da tarde, foram cumpridos mandados de prisão em desfavor de dois médicos, nos municípios de Garça/SP e de Novo Itacolomi/PR. Ambos os alvos são suspeitos de praticarem lavagem de dinheiro para o grupo criminoso que atua na capital cearense. A Polícia Federal informou que foram identificadas movimentações financeiras superiores a R$ 30 milhões nas contas dos investigados.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

Fonte: Cidadão Net e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/16:51:10

