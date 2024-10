Essa turma gosta de bater em mulher: quatro na cadeia de Marabá

(Foto: Reprodução) – Os quatro foram presos após denúncias das vítimas na Delegacia da Mulher por violência doméstica

É revoltante o que vemos acontecer em Marabá, no sudeste do Pará, onde a violência doméstica insiste em manchar o cotidiano das mulheres com ameaças, agressões e um ciclo de terror que só parece aumentar. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) atendeu a quatro ocorrências de violência doméstica apenas neste fim de semana, mostrando como a violência contra a mulher ainda é uma realidade devastadora em nossa sociedade.

Em um desses casos, Fernando Fernandes de Moraes foi preso após ameaçar a ex-companheira de morte, prometendo incendiar a casa dela caso não retirasse uma medida protetiva em vigor contra ele. Até quando esses homens, embriagados pelo poder e pela intimidação, continuarão a ameaçar a vida e a paz de mulheres que, com extrema coragem, buscam se proteger?

Outro caso brutal ocorreu no sábado (26), quando Moises Pereira de Souza agrediu a companheira com um soco no rosto, em pleno espaço público, como se fosse seu direito abusar e ferir uma mulher sem qualquer consequência. É inadmissível que atitudes como essa, longe de serem isoladas, sigam amedrontando mulheres que só desejam viver em paz.

No Núcleo Nova Marabá, a história se repetiu: Weverton da Silva Lima não apenas agrediu a companheira, mas ainda a instruiu a mentir para os policiais sobre o ocorrido. Essa é a face mais cruel da violência, que tenta sufocar e silenciar as vítimas mesmo diante de testemunhas e autoridades.

Essa realidade não pode ser aceita como uma inevitabilidade. O sofrimento diário de mulheres ameaçadas e agredidas por parceiros e ex-companheiros não é uma tragédia isolada; é um retrato sombrio da falha do sistema em oferecer segurança e proteção a elas.

Marabá, assim como outras regiões do Brasil, exige justiça firme e urgente para garantir que nenhum homem se sinta autorizado a fazer do medo a realidade das mulheres em suas vidas.

