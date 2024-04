Um dos maiores assaltantes de banco do país é preso no Pará

(Foto: Reprodução/Polícia Civil)– O homem foi preso na manhã da última terça-feira, mas imagens só foram liberadas nesta quinta. Edvan Esteves é apontado como um perigoso assaltante de bancos, na modalidade “domínio de cidade”.

Um homem considerado um dos mais perigosos assaltantes de bancos na região Centro-Oeste e suspeito de homicídio qualificado foi preso no interior do Pará. O suspeito, foragido da justiça do Estado de Goiás, foi preso no município de São Félix do Xingu, sul do Estado. A prisão aconteceu nesta última terça-feira (9).

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás, Edvan Esteves é apontado como um perigoso assaltante a instituições financeiras, na modalidade “domínio de cidade”, quando os criminosos agem com grande potencial ofensivo, colocando em substancial risco a população, mais atuante em estados da região Centro-Oeste. Ele estava foragido há cerca de seis anos.

Segundo informações policiais, o acusado tinha passagens por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e inúmeros roubos a instituições financeiras.

Ainda conforme informações policiais, em 2018, Edvan fugiu do presídio de Trindade, região Metropolitana de Goiânia, capital de Goiás. À época, durante a fuga, foram utilizados explosivos para derrubar os muros de contenção da unidade prisional. Ele ainda teria participado de outros roubos a banco após a fuga, na cidade de Confresa (MT), em 9 de abril de 2023.

A prisão do suspeito contou com a colaboração da Polícia Militar de Goiás e da Polícia Civil do Pará. Segundo o delegado Samuel Moura, o preso será transferido para o sistema prisional de Goiás, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/17:15:54

