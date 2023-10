Retorno de Israel: ‘Me sinto aliviada. Como é bom estar longe da guerra’, diz repatriada ao chegar no Pará

Paraense registrou retorno a Parauapebas após dias de tensão em Israel — Foto: Eliene Lima/Arquivo pessoal

Eliene é missionária e estava com grupo da igreja em Israel quando começaram bombardeios e voos foram cancelados. ‘Nunca tinha vivido algo assim’, conta.

Ela estava no primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros repatriados e chegou só nesta quinta-feira (12) em casa, em Parauapebas, no sudeste e interior do Pará.

Como é bom estar em ambiente tranquilo, seguro, livre de explosões, como é bom saber que estamos aqui longe da guerra. Uma satisfação estar de volta, com as pessoas que amamos, com os filhos”, disse

“Como é bom ter certeza que posso sair na rua com a certeza que não serei sequestrada, que não vou surpreendida com algum míssil perto de mim, de saber que a esta guerra esta longe de nós “, afirmou.

Ela é missionária e estava em um congresso em Israel com mais nove pessoas da mesma região paraense quando começaram os bombardeios. O voo deles de volta ao Brasil seria no sábado (7), mas foi cancelado.

Após esperarem no aeroporto, ela e outros 211 brasileiros foram resgatadaos pela FAB. O voo chegou em Brasília na madrugada de quarta. Em um vídeo enviado ao g1, ela mostrou o momento da chegada:

Depois, ela pegou um voo até o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Na noite de quarta, outro voo até Marabá, onde chegou por volta das 2h.

De lá, horas depois, ela e os demais missionários da igreja saíram de caminhonete e enfrentaram mais três horas até Parauapebas, destino final. A recepção foi “com muito amor”, segundo a repatriada.

“Minhas filhas estavam morrendo de saudades, e eu delas também”.

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que resgatou o primeiro grupo de brasileiros que estava em Israel, pousou em Brasília durante a madrugada desta quarta-feira (11). O voo, que partiu de Tel Aviv na terça-feira (10), durou cerca de 14 horas. Eliene estava neste voo, com mais 210 brasileiros. Outros 214 brasileiros chegaram ao Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (12).

Retorno ao Brasil

Enquanto esteve no país, Eliene participou de uma caravana que foi abrigada em um hotel em Jerusalém até o momento da repatriação. “Estamos bem tranquilos e felizes por retornar ao nosso país”, revelou ela momentos antes do embarque em Israel.

Em um vídeo gravado para o g1, Eliene mostrou detalhes do aeroporto onde estavam concentrados os brasileiros que aguardavam pelo voo de retorno ao país de origem.

“Todos esses brasileiros não veem a hora daquela porta se abrir e entrar em um desses aviões para ir em direção ao nosso país, retornar com segurança e respirar aliviado”, descreve.

Nas cenas é possível acompanhar uma grande fila de brasileiros, todos já devidamente cadastrados no formulário disponibilizado pela embaixada do Brasil.

“Não é fácil estar no lugar da guerra, é uma tensão muito grande saber que a qualquer hora você pode ser bombardeado, o local que você está pode cair uma bomba ou ser atacado por um terrorista, principalmente pra nós que não temos essa vivência, isso é algo inédito”, disse.

Como brasileiros podem retornar ao país

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a embaixada do Brasil em Tel Aviv disponibilizou em seu site um formulário para inscrição de brasileiros interessados nos voos de repatriação.

O site da embaixada é: https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-tel-aviv

No caso dos brasileiros em territórios palestinos (veja abaixo), ainda não há voos organizados em razão das dificuldades logísticas e de segurança. O ministério mantém contatos de emergência, no entanto, com o aplicativo WhatsApp instalado:

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: +55 (61) 98260-0610

Fonte: g1 Pará — Belém

