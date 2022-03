Marinha tem 3 concursos abertos e mais de mil vagas; confira

Pela primeira vez, o Colégio Naval, instituição de ensino médio da Marinha, está com seleção aberta para mulheres. (Foto:Fernando Frazão / Agência Brasil)

Oportunidades são para o Colégio Naval, fuzileiro naval e músico

Atualmente, a Marinha do Brasil conta com três editais para o preenchimento de mais de mil vagas para o quadro de carreira militar. As oportunidades são para homens e mulheres, com até 24 anos de idade, em vários níveis de escolaridade. (As informações são de Emilly Melo).

Pela primeira vez, o Colégio Naval, instituição de ensino médio da Marinha, está com seleção aberta para mulheres. No total serão 129 vagas, sendo 12 para o sexo feminino. As inscrições para o concurso começam hoje e seguem até o dia 24 de abril pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, com taxa no valor de R$ 100. Para concorrer à uma vaga, o participante precisa ter o ensino fundamental completo, ter entre 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no dia 30 de junho de 2023, e altura mínima de 1,54m e máxima de 1,95m.

Após o ingresso no Colégio Naval, os estudantes devem ficar três anos na instituição e passar por formação militar-naval e formação do ensino médio. Além disso, os alunos receberão uma remuneração de R$ 1.398,30 por mês, equivalente ao soldo militar no valor de R$ 1.185, R$ 154,05 relativos ao adicional militar e R$ 59,25 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Os aprovados também devem receber alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O certame é constituído pelas etapas de provas objetivas sobre matemática e inglês; estudos sociais, ciências e português; e redação. Na etapa de seleção também será cobrado eventos complementares, constituídos por inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso; avaliação psicológica; verificação de documentos; e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. É necessário que os candidatos participem de todas as etapas estabelecidas, caso contrário, será eliminado.

No momento da inscrição os participantes devem escolher a cidade onde desejam realizar as provas. A seleção acontecerá em cerca de 20 cidades do país, incluindo em Belém.

Serviço:

Concurso Colégio Naval

Inscrições: até pelo site 24/04/22, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Taxa: R$ 100

Salário: R$ 1.398,30

Vagas: 129

Inscrições para o concurso de fuzileiro naval terminam nesta semana

As inscrições para o concurso do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha ficarão abertas até a próxima quinta-feira, dia 24, pelo site www.marinha.mil.br. Para efetivar a inscrição, o participante precisa pagar uma taxa no valor de R$ 40. O certame oferece mais de 900 vagas, distribuídas para várias cidades do Brasil, inclusive para a capital paraense, Belém.

Após a aprovação, os candidatos ingressarão no Comando na condição de aprendiz-fuzileiro naval, com remuneração mensal de R$ 1.303,90, referente à somatória de soldo e adicional militares, além da compensação por disponibilidade prevista em lei. Segundo o edital do concurso, será garantido também a alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa durante todo o curso.

O concurso é destinado para homens, com o ensino médio completo, de 18 a 22 anos, com estatura mínima de 1,54m, e em dia com as obrigações eleitorais e militares. Além disso, é exigido que os participantes não sejam casados e nem isentos do serviço militar.

Serão 960 vagas, para várias regiões do país. Os locais de atuação após o Curso de Formação devem ser escolhidos no momento da inscrição. Do número total, 580 vagas serão destinadas para unidades da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro (RJ); 100 vagas para unidades de Brasília (DF); 60 vagas no Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS); 9 vagas no Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém (PA); 50 vagas no Batalhão de Operações Ribeirinhas em Ladário (MS); 100 vagas no Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus (AM); 50 vagas no Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (RN); 8 vagas no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (BA); e 4 vagas no Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar (SP).

Fases

A primeira fase do concurso consistirá na aplicação das provas objetivas, que terá duração máxima de três horas para a conclusão de 50 questões, distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Os exames terão início às 10h (horário de Brasília), em locais que ainda serão divulgados pela Marinha.

Os candidatos habilitados no chamado exame de escolaridade serão convocados para as etapas de verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso; avaliação psicológica; verificação de documentos; procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. Os aprovados no concurso passarão pelo Curso de Formação, que terá duração prevista de, aproximadamente, 17 semanas, e será sob regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.

Serviço

Concurso fuzileiro naval

Inscrições: até 24/03/22, pelo site www.marinha.mil.br

Taxa: R$ 40

Salário: R$ 1.303,90

Vagas: 960

Seleção para músicos do Corpo de Fuzileiros Navais está com inscrições abertas

A Marinha do Brasil também está com o período de inscrições abertas para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais para 2023. Os candidatos devem se inscrever até o dia 27 de abril pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, com taxa no valor de R$ 95. Serão ofertadas 25 vagas para homens e mulheres, de 18 a 24 anos, completados até o dia 30 de junho de 2023 .

O curso terá duração de, aproximadamente, 18 semanas e será conduzido no Rio de Janeiro. Os candidatos aprovados em todas as etapas da seleção serão incorporados como praça especial, na condição de Aluno do Curso de Formação de Sargentos (AFSG). Durante o curso serão proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de remuneração no valor de R$ R$ 1.414,82. Após a formação, o candidato receberá o valor de R$ 3.825.

As oportunidades são para clarinete em Bb (4); euphonium (2); percussão — bateria completa (4); percussão — teclados barrafônicos (1); saxofone alto em Eb (2); saxofone tenor em Bb (1); trompete em Bb (4); trompa em fá (1); trombone de vara (4); tuba Bb (2).

Serviço:

Concurso músico – Marinha do Brasil

Inscrições: até 27/04/22, pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn

Taxa: R$ 95

Salário: R$ 1.414,82

Vagas: 25

