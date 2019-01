Rocinha tem madrugada tranquila após confrontos intensos

Há expectativa que os mais de sete mil alunos regressem às aulas após terem ficado sem ir à escola nessa terça (26)

Há mais de uma semana com confrontos intensos, a Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, viveu momentos calmos na madrugada desta quarta-feira (27). Há expectativa que os mais de sete mil alunos regressem às aulas após terem ficado sem ir à escola nessa terça (26).

“A Rocinha pede paz. Queremos nossas crianças de volta à escola”, diz um cartaz colocado de ontem para hoje na passarela que dá acesso à comunidade. Ao todo, até terça, 21 pessoas foram detidas, três menores apreendidos e outros três suspeitos assassinados. O motivo seria uma disputa de poder dentro da facção criminosa que domina o tráfico de drogas.

De acordo com informações do G1, a Justiça do Rio de Janeiro já determinou a prisão de 54 pessoas. Só de ligações para o Disque-Denúncia com informações sobre o paradeiro de traficantes foram contabilizadas 310.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...