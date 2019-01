Batida entre motos provoca morte de jovem na BR-163 em Santarém, PA

Acidente aconteceu no trevo da rodovia após um dos motociclistas avançar preferencial, segundo testemunhas. Capacete de Celson Almeida saiu.

Um jovem identificado como Celson de Almeida, de 25 anos, morreu após bater em uma moto e um carro. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (27) no cruzamento da Avenida Moaçara e Rodovia Fedral BR-163, no bairro Matinha, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com testemunhas, o jovem seguia sentido centro-bairro e um carro no sentido aposto. Ao se aproximarem do trevo, outra motocicleta que estava na estrutura para conversão avançou a preferencial para tentar ter acesso a Avenida Moaçara. Durante a manobra, as duas motos bateram e Celson morreu na hora, pois o capacete saiu da cabeça do condutor.

O outro motociclista, identificado como Miqueias Lopes foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM) com escoriações no corpo.

Muitas pessoas se aglomeraram no local e deixaram o trânsito lento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para investigar as causa do acidente e acionou o Centro de Perícias Renato Chaves (CPC), órgão do Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...