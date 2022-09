Rodobens oferece vagas de emprego para Novo Progresso mais cinco cidades do Pará e região Norte

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Rodobens oferece vagas de emprego na região Norte. As chances são para atuação na cidade de Vilhena (RO), Manaus (AM), Belém (PA), Marabá (PA), Santarém (PA), Novo Progresso (PA), Parauapebas (PA), Ananindeua (PA), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO) e Araguaína (TO).

Há vagas para os cargos de Mecânico II, Auxiliar em Serviços Gerais, Supervisor de Oficina, Consultor Pós-Venda, Almoxarife, Ajudante de Oficina, Vendedor, Atendente de Agendamento, Entregador de Peças Gerente de Negócios, Recepcionista e Consultor de Negócios Implementos. Os requisitos exigidos variam de acordo com a posição pretendida, mas há oportunidades para pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino médio completo.

A empresa oferece salário fixo mensal compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem Plano de Saúde e Odontológico, Vale Transporte, Participação nos Resultados e Seguro de Vida.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas, deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível AQUI, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo.

A seleção será dividida em etapas e inclui testes online, entrevista com a equipe de Gente & Gestão, entrevista com o gestor e exames.

Na página de vagas é possível obter mais informações também sobre as posições abertas em outras regiões do Brasil.

Sobre a empresa

Ao longo de mais de 70 anos de história, a Rodobens construiu um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: Consórcio, Seguros, Crédito, Leasing e Locação, suportados por plataforma sinérgica de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai, seminovos multimarcas, veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais.

Com sede em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e presença em todo o território nacional, a empresa é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição.

