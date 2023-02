Padrasto acusado de estupro contra enteada de 9 anos em Aveiros, se escondeu em Novo Progresso

Homem é denunciado por suspeita de estupro contra enteada de 9 anos, em Aveiro, no Pará

Após fugir do flagrante, Daniel Masques, fugiu para Novo Progresso, onde tem parentes.

Uma mãe denunciou seu esposo, identificado como Daniel Masques, por suspeita de estupro contra sua filha de apenas 9 anos de idade. Segundo relatos da mãe, ela teria notado manchas de sangue em uma das peças íntimas da criança enquanto lavava roupas no rio, no último sábado (18) por volta das 12h, na comunidade Ribeirinha, Município de Aveiro.

Ao questionar a filha, ela teria dito que havia menstruado, e ao olhar suas partes íntimas, percebeu indícios de violência sexual. A criança então teria contado que seu padrasto teria a violentado. A mãe confrontou Daniel, que negou as acusações. No entanto, o suspeito saiu de casa e não retornou.

A mãe da vítima relata que é casada com Daniel há aproximadamente 4 anos. Ela denunciou o caso na delegacia de Aveiro, e segundo informações recebidas nesta terça-feira (21), o homem teria saído de Novo Progresso por volta das 11h com destino a Trairão.

A mãe da vítima pede justiça e que seu esposo seja punido caso seja comprovada sua culpa no crime.

