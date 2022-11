Rodovias começam a ser desbloqueadas no ES após decisão de Moraes

Manifestantes bloqueiam a BR 101, em Linhares, na altura da Ponte Joaquim Calmon. (Internauta)

Caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro começaram a fechar estradas no Estado e em outros estados do país após a vitória de Lula (PT) no pleito de domingo (30)

As rodovias federais que cortam o Espírito Santo começaram a ser desbloqueadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após determinação do ministro Alexandre de Moraes.

A decisão do magistrado foi confirmada pela maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) nos primeiros minutos desta terça-feira (1º). Desde segunda-feira (31), após a vitória de Lula (PT) no domingo (30), caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam vias em todo o país.

A decisão de Alexandre de Moraes determina que a PRF e polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias. Em caso de descumprimento da ordem, está previsto o eventual afastamento do cargo do diretor da instituição federal, Silvinei Vasques, e a aplicação de uma multa de R$ 100 mil por hora. (Com informações de Vinicius Zagoto/A Gazeta).

