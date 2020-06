Sacerdote é acusado de decapitar homem como ‘sacrifício pelo fim da pandemia’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do site Gulf News

O detetive Ashish Kumar Singh comentou que, pela versão do sacerdote, a deusa lhe apareceu num sonho solicitando que ele sacrificasse uma vida humana para que o mundo pudesse se livrar do coronavírus. A polícia não acredita que a motivação tenha sido religiosa.

Um sacerdote hindu foi preso acusado de decapitar um homem e oferecê-lo como “sacrifício pelo fim da pandemia do coronavírus”. O crime ocorreu na semana passada no templo de Brahmani Devi, em Cuttack (estado de Odisha, Índia).

