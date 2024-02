Safada, cadela, macaca e defunto: Sobrenomes de motoristas são adulterados com xingamentos e ofensas no sistema do Detran

Sobrenomes de motoristas são adulterados com xingamentos e ofensas no sistema do Detran Goiás — (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Presidente do órgão explicou que o diretor de ensino de uma autoescola é suspeito das alterações. Caso chegou ao Detran após uma das condutoras denunciar à TV Anhanguera.

Motoristas de Goiás tiveram uma surpresa desagradável no processo de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os sobrenomes deles foram adulterados com xingamentos e ofensas como: safada, cadela, macaca e defunto. O caso chegou ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran Goiás) após uma das condutoras denunciar à TV Anhanguera.

Após a denúncia da TV Anhanguera, o Detran apurou que 30 motoristas tiveram os sobrenomes adulterados entre os dias 7 e 15 de dezembro de 2023. Presidente do órgão, Waldir Soares explicou que o diretor de ensino de uma autoescola de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, é suspeito das alterações porque a senha dele foi usada para as modificações.

“O motivo não é pessoal com esses condutores, ele pode ter uma briga pessoal dentro do CFC [autoescola], a gente não sabe a motivação. Ele fazia [as alterações] à noite, de madrugada, talvez acessando a internet”, explicou Waldir Soares.

Entramos em contato com o centro de formação de condutores onde o diretor de ensino trabalhava e tinha acesso ao sistema para adulterar os nomes, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

À TV Anhanguera, o diretor José de Melo Alvares Neto falou que no final do ano passado, o Detran pediu uma explicação sobre adulteração no nome de uma pessoa e ele teria respondido ao órgão que essa alteração foi feita em São Paulo.

O presidente do Detran informou que, após a apuração, a autoescola e o funcionário devem ser punidos. O órgão divulgou que passará o caso para a Polícia Civil de Goiás.

Além dos sobrenomes citado inicialmente no texto, outros xingamentos foram usados; veja alguns:

Cadela da Silva

Obesa

Porca

Homossexual dos Santos

Safada Moraes

Macaca Parreira

Começo da investigação

À TV Anhanguera, a jovem que teve o sobrenome substituído por “safada” explicou que descobriu a adulteração quando pegou um documento para pagar as taxas e pegar a CNH definitiva. No mesmo documento, o sobrenome do pai dela foi mudado para “defunto”.

A motorista procurou uma delegacia e registrou boletim de ocorrência. O boletim detalha que a jovem acreditou que algum conhecido estava por trás das adulterações, já que o pai dela havia sido assassinado alguns meses antes e, assim, seria uma forma de ridicularizá-la.

Acesso de autoescolas

À TV Anhanguera, Waldir Soares explicou que funcionários de autoescolas tem acesso para fazer alterações em dados, já que são credenciados no Detran. No entanto, após as adulterações apuradas, o órgão deve proibir estes acessos.

Todos os motoristas que tiveram dados alterados tinham CNH provisória e buscavam a definitiva. Os erros foram notados antes da emissão final.

Fonte: TV Anhanguera

