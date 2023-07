Saiba como a atuação do NAI Santarém foi crucial para identificação e prisão de homem foragido do RN há mais de 20 anos

Rosivan de Oliveira foi preso em Capanema após 20 anos foragido — Foto: Divulgação

Rosivan de Oliveira, conhecido como Ceará, estava usando documentos falsos. O homem responde por crimes como lavagem de capitais, tráfico de arma de fogo e homicídio.

A Polícia Civil anunciou na segunda (3) a prisão de Rosivan de Oliveira, conhecido como Ceará, que estava foragido há mais de 20 anos do Rio Grande do Norte (RN). Ele foi preso no Pará e a prisão contou com a atuação de policiais do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

De acordo com a Polícia Civil, Rosivan de Oliveira foi preso em Capanema, no Pará. Os policiais do NAI Santarém foram os responsáveis por fazer o compartilhamento, levantamento e a localização do foragido com o NAI de Capanema.

Ainda de acordo com o NAI, as investigações foram feitas pelos agentes e papiloscopistas de Santarém, que repassaram todas as informações sobre a verdadeira identidade e exata localização para o NAI Capanema cumprir a prisão.

Rosivan de Oliveira estava utilizando documento falso e vivendo com outro nome. O homem que atualmente tem 58 anos teria se mudado para o estado do Pará, falsificado uma certidão de nascimento e a partir desta conseguiu emitir RG, CPF e CNH com o nome de Antonio Firmino De Oliveira.

Feita a comparação papiloscópica em Santarém e posteriormente a identificação papiloscópica pelo expediente de Capanema, foi confirmada a sua identidade.

Quem é Rosivan?

Foragido há mais de 20 anos e apontado como membro remanescente do bando de Valdetário Carneiro, Rosivan de Oliveira é acusado de um homicídio no município de Caraúbas no dia 1º de junho de 2001.

O foragido é de alta periculosidade e responde por crimes como lavagem de capitais e tráfico de arma de fogo.

Após ser preso em 2001, Rosivan de Oliveira conseguiu fugir da cadeia pública de Caraúbas. Antes de deixar a cidade, ele ainda teria cometido outro homicídio, contra o companheiro de sua ex-mulher, por não ter aceitado o fim da relação enquanto estava detido.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/16:01:16

