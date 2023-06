Saiba como garantir descontos na conta de energia com a doação de óleo de cozinha para a reciclagem, no Pará

(Foto:Reprodução) – Em Santarém o posto de coleta está localizado na Praça São Sebastião.

O óleo de cozinha é descartado por muitas pessoas de maneira errada, como nos ralos das pias, vasos sanitários ou em sacolas plásticas e recipientes fechados que são depositados no lixo. Por isso, a Equatorial Pará orienta sobre como fazer o descarte adequado nos postos do E+ Reciclagem, um espaço que encaminha o resíduo para uma empresa especializada, o que também garante descontos na fatura de energia do cliente.

Dentre os vários problemas causados pelo óleo de cozinha estão o entupimento do encanamento das residências, o que exige o uso de produtos maléficos ao meio ambiente para limpeza da tubulação; impermeabilização do solo, que impede o escoamento da água natural da chuva e pode causar alagamentos; contaminação dos rios e oceanos, que causa intoxicação e morte de peixes e frutos do mar, inclusive os que são para consumo humano.

Para realizar o descarte de maneira correta, é necessário que o óleo seja colocado em garrafas PET e entregue em um dos postos do E+ Reciclagem que tem quatro unidades localizadas em Belém, uma em Ananindeua, uma em Santarém e uma em Altamira, além dos pontos fixos, dois postos itinerantes passam por cidades a cada semana. O resíduo é entregue e o quantitativo gera um bônus que pode ser utilizado na fatura de energia do cliente ou doado para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição.

Os postos também aceitam papel, plástico e metal, além de potes de vidro com tampa de plástico. Esses resíduos passam pelo processo de pesagem e também geram descontos na fatura de energia do consumidor.

Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, destaca a necessidade de realizar o descarte correto do óleo de cozinha. “Quando o óleo de cozinha é jogado no ralo da pia, vaso sanitário, dentre outras situações, a curto prazo, gera um prejuízo com conserto das tubulações do local e, a longo prazo, desequilibra nosso meio ambiente. Por isso, orientamos nossos clientes e recebemos os resíduos para que tenham a destinação correta”, finalizou Pricila.

Confira onde fica o posto do E+ Reciclagem:

1 – Posto E+ Reciclagem: Santarém

Onde: Praça Barão de Santarém (Praça São Sebastião).

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: das 8h às 12h.

Fonte: Impacto com Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/17:07:22

