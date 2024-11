No Pará, pelo menos 22 concursos estão previstos para 2025

Foto: Reprodução | As oportunidades estão crescendo, e esse é o momento de ficar atento aos editais já lançados e aos que estão por vir.

No Pará, as oportunidades estão crescendo, e esse é o momento de ficar atento aos editais já lançados e aos que estão por vir, buscando estar preparados para grandes concursos. Confira;

Editais publicados no Pará

Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) – Saiu o edital de concurso público do Banco do Estado do Pará com 37 vagas de níveis médio e superior. Provas em março de 2025.

Unifesspa – O edital de concurso público da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará deve ser publicado em breve.

Iterpa – O Instituto de Terras do Estado do Pará poderá lançar seu edital em 2024.

Inmetro PA – A banca CETAP (Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento) foi definida como organizadora do concurso para o Instituto de Metrologia do Estado do Pará. Serão ofertadas vagas de níveis médio e superior.

Hospital Gaspar Vianna PA – A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, localizado no estado do Pará, pode publicar edital de concurso público em 2024. A banca Consulplan organizará edital com 219 vagas de níveis médio e superior.

Bancas em definição no Pará

Concurso da Polícia Científica do Pará – O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, situado no estado do Pará, pode lançar um edital de concurso público em 2024.

Polícia Civil do Pará – Com vagas de nível superior, a Polícia Civil do Estado do Pará publicará um novo edital em 2024.

AGTRAN PA – A Agência de Transporte Metropolitano pode publicar edital de concurso público em breve, com vagas de níveis médio e superior.

Comissão formada no Pará

TJE – O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem edital de concurso previsto para 2024.

SEGUP – A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará tem edital de concurso público previsto para 2024.

Concursos previstos no Pará

ARBEL – A Agência Reguladora Municipal de Belém, localizada no estado do Pará está com comissão formada para o seu próximo edital.

TJ PA Juiz – O Tribunal de Justiça do Estado do Pará está autorizado e com comissão formada para o concurso público de Juiz substituto.

TJ PA Cartórios – O Tribunal de Justiça do Estado do Pará está com comissão formada para novo concurso na área de cartórios.

IDEFLOR-Bio – O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará pode publicar edital de concurso público em 2024. O certame já está com comissão formada.

Setur PA – A comissão responsável pelo próximo concurso público da Secretaria de Estado de Turismo do Pará foi constituída. O edital está previsto para oferecer vagas na carreira administrativa.

Adepará – Está formada a comissão do próximo concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Edital deve ofertar vagas para a área administrativa.

PRODEPA – Está formada a comissão do próximo concurso público da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

Editais previstos no Pará

IASB – O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém, anunciou a previsão de um novo concurso público.

SEDAP PA – O primeiro concurso público da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará pode ser publicado em 2024.

Arcon PA – A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará pode publicar edital em 2024 com 146 vagas.

Seduc PA – A Secretaria de Educação do Estado do Pará deve publicar edital em breve. No entanto, ainda não há detalhes de quais cargos serão ofertados.

Sefa PA – A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará solicitou 239 vagas para o concurso público.

Fonte: Portal Debate Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/17:33:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...