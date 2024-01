Saiba quais as cidades que criaram mais empregos no Pará

Em 2023, o Pará manteve uma trajetória positiva na geração de empregos formais. É o que aponta o estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-Pará), divulgado na última quinta-feira (28), com base em dados publicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No balanço acumulado entre janeiro e novembro do novo Caged, no comparativo entre admitidos e desligados, o Pará registrou um saldo positivo de 55.534 postos de trabalhos formais, um resultado 12,0% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (janeiro a novembro de 2022), quando foram gerados cerca de 49.400 postos.

Com o resultado, o Estado ganha destaque na 11ª posição entre as demais Unidades da Federação com o maior saldo positivo na geração de empregos e segue na liderança entre os estados da região Norte.

“O governo do Pará conclui mais um ano cumprindo o seu papel na movimentação positiva da economia e, consequentemente, na geração de emprego e renda. Os resultados alcançados comprovam que o trabalho e o investimento dispensado em obras estruturantes, educação e qualificação tem dado certo. Em 2023 tivemos o desafio de manter um ritmo propositivo, com ações e programas que beneficiassem a população e trouxessem mudança de realidade”, reforçou o secretário de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocencio Gasparim.

“Injetando recursos em programas que buscam qualidade de vida, também contribuímos para o aumento do poder de compra, logo o comércio, o serviço, se mantém em circulação, e automaticamente provocam a abertura de novos mercados, de novas oportunidades. Em 2024 seguiremos com mais investimentos no que faz a diferença para a vida da nossa população”, completou Gasparim.

SERVIÇO

Entre os setores com destaque na geração de empregos durante 2023, o estudo apresenta em primeiro lugar o Serviço, com saldo positivo de 21.237 postos de trabalhos, seguido do Setor da Construção Civil, com saldo positivo de 12.681 postos de trabalhos e o Setor de Comércio, com saldo positivo de 10.342 postos de trabalhos.

Já no comparativo entre as cidades, Belém se destacou como a que mais criou vagas no ano passado: pouco mais de 11 mil. Já o município de Canaã dos Carajás, no sul, desponta como uma das cidades que mais abriram postos de trabalho em 2023. O município criou 6.706 novos empregos. Parauapebas vem em terceiro lugar no ranking com mais de 4 mil vagas.

l As 15 cidades que mais empregam no Pará (janeiro a novembro de 2023)

Belém – 11.472 vagas formais

Canaã dos Carajás – 6.706

Parauapebas – 4.204

Marabá – 3.607

Ananindeua – 3.392

Barcarena – 3.048

Itaituba – 2.164

Castanhal – 1.979

Tomé-Açu – 1.665

Tucumã – 1.634

Santana do Araguaia – 1.297

Benevides – 1.228

Santarém – 1.193

Paragominas – 1.140

Redenção – 852

Fonte: Ministério do Trabalho e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/16:27:32

