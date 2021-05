Saiba quais são os aplicativos mais baixados do Brasil no mês

TECNOLOGIA (Foto:https://unsplash.com/photos/Yaw9mfG9QfQ) – O mundo dos aplicativos é sempre cheio de novidades. O que era tendência até há pouco tempo, pode já estar em baixa hoje. Para você descobrir o que os brasileiros mais estão baixando no momento, analisamos a lista com os aplicativos mais baixados deste mês de maio até aqui.

Aplicativos gratuitos

Entre os aplicativos gratuitos, as duas sensações do momento são bem parecidas: TikTok e Kwai, que ocupam a primeira e a segunda posição, respectivamente, tanto no sistema Android, como iOS. Ambos os aplicativos tem como foco os vídeos curtos e estão investindo pesado em propaganda no Brasil, tentando mostrar aos usuários a possibilidade de ganhar algum dinheiro enquanto assistem aos vídeos.

No sistema iOS, o terceiro lugar é ocupado pelo aplicativo da Shopee, voltado ao comércio online. O app está veiculando propagandas na TV brasileira e, de acordo com um levantamento do portal GUIA55, vive seu momento mais popular no Brasil, após as buscas pelo aplicativo crescerem 850% em um ano. Já no sistema Android, a terceira posição é do Hair Challenge, um jogo infantil de corrida com obstáculos.

Aplicativos pagos

Entre os aplicativos pagos, o jogo Minecraft ocupa a primeira posição nos rankings dos dois sistemas. Já faz mais de 10 anos que o game é uma grande febre mundial, e mesmo após tanto tempo ele ainda é o app mais vendido nas lojas oficiais. Com o passar do tempo, tamanha popularidade acabou gerando até alguns fenômenos bizarros relacionados ao jogo.

No iOS, a segunda posição é do Facetune, aplicativo que já teve várias ondas de fama e serve para editar selfies. No Android, o segundo lugar é do app Crypto Tab Browser Pro, um aplicativo que propõe a mineração de criptomoedas através do smartphone.

O terceiro lugar no iPhone é do jogo Plague Inc., um game em que o jogador cria uma doença e tenta espalhá-la pelo mundo através de mutações. O jogo não é atual, mas voltou a ganhar bastante fama por conta da pandemia. Enquanto isso, no Android, a terceira posição é de um grande clássico do mundo dos jogos: o GTA: San Andreas, que foi adaptado dos videogames para os celulares.

Aplicativos que mais lucram com vendas

Também existem os aplicativos que são gratuitos para download, mas que lucram com as vendas e assinaturas. Aqui, o grande destaque é o jogo Free Fire, que ocupa a primeira colocação no Android e a segunda no iOS. Outro app que está lucrando bastante é o Globoplay, serviço de streaming da TV Globo que é o terceiro lugar no ranking do Android e o primeiro lugar no sistema iOS.

Completam a lista o jogo Coin Master, que é o segundo mais lucrativo dos aparelhos Android, e o Youtube, que é o terceiro lugar no ranking dos iPhones.

