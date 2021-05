Casa pega fogo e criança de 12 anos morre carbonizada em Novo Progresso

A demora da chega do caminhão pipa revoltou as redes sociais, vejam a s postagens

As causas do incêndio serão investigadas.

Caminhão pipa particular, chegaram no local após aproximadamente uma hora de incêndio, quando foi controlado.

O fogo se alastrou e queimou a casa vizinha, a prefeitura foi acionada (secretaria de obras) para agilizar o caminhão pipa, e nunca chegou no local. A residência onde iniciou o fogo é da professora Magda, a vitima Ana Clara de 12 anos era deficiente, o fogo se alastrou com rapidez, não foi possível socorrer a criança. Familiares e vizinhança entraram em desespero, pediram ajuda nas redes sociais, a informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso que o equipamento que capta água para os caminhões pipa esta danificado. Em Novo Progresso não existe corporação de bombeiros.

Uma criança de 12 anos Ana Clara – deficiente – (sexo feminino) morreu durante um incêndio registrado no início da madrugada por volta das 00h30mn deste sábado 15, no bairro Jardim Planalto aos fundos da Fort Moveis em Novo Progresso. (Foto:WhatsApp)

