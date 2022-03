Saiba quem é o paraense escolhido para participar do ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão com Huck’

O professor e coreógrafo paraense Rolon Ho no “Domingão com Huck” (Foto:Divulgação)

Atuação do professor Rolon Ho é saudada por telespectadores do programa exibido pela TV Liberal

O professor e coreógrafo paraense Rolon Ho estreia neste domingo (27), no “Dança dos Famosos” do “Domingão com Huck”, da Rede Globo. Com 20 anos de experiência na dança de salão, ele foi escolhido pela emissora para participar como professor de uma das artistas famosas. A presença de Rolon Ho na telinha pegou muita gente de surpresa em Belém e em outros municípios do Pará. Veja o vídeo da apresentação de Rolon Ho no ‘Domingão com Huck’:

Rolon Ho iniciou sua carreira em um projeto social de uma escola pública em Belém. O talento desse cidadão apaixonado pelo que faz, a dança, logo foi notado e acabou conquistando os palcos do mundo com a Banda Calypso, que tinha à frente Joelma e Chimbinha.

Desta vez, Rolon parte para uma empreitada em rede nacional, para tentar levar a cultura e o talento paraense para todo o país. Regionalismo e representatividade cultural foram itens colocados na bagagem de sonhos levada pelo professor para o Rio de Janeiro.

